Денег станет втрое больше: зачем класть лавровый лист в кошелек

Люди любят верить во всевозможные приметы, которые якобы привлекают в жизнь успех, богатство и счастливые события. Впрочем, некоторые хозяйки говорят, что есть один ритуал, который действительно не на шутку работает и заключается он в том, чтобы держать в кошельке лавровый лист.

Не все знают этот секрет, но некоторые люди ставят в кошелек лавровый листок, чтобы привлечь в жизнь успех и финансовое благополучие, пишет 24 Канал. Еще наши предки верили в то, что именно лавровый листок способен приумножить доходы.

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Почему надо ставить в кошелек лавровый лист

Считается, что лавровый лист является оберегом. Если знать ему правильное применение, то можно значительно улучшить свое финансовое состояние. Издавна лавровый листок считался талисманом успеха и счастья, а если его еще и носить постоянно в кошельке, то уже вскоре можете ожидать финансовый поток.

Чтобы деньги действительно привлекались в вашу жизнь нужно поставить в кошелек красивый и большой целый листок, без каких-либо повреждений. Засушенный листок является достаточно ломким, поэтому если он повредится, замените его на новый. Важный момент: в кошельке должно быть 3 лавровых листочка. Их нужно держать так, чтобы никто не увидел. Можете даже аккуратно завернуть листочки в салфетку.



Лавровые листья должны быть красивыми и аккуратными / Фото Pexels

Для того, чтобы денежный поток вошел в действие, стоит выбирать кошелек в черном или коричневом цвете. Правильный цвет кошелька способен быстрее привлечь финансовый поток.

Эзотерики говорят, что нужно четко представлять, благодаря чему в вашей жизни появляются деньги, в какой период и в какой сумме. Программирование собственных мыслей также имеет значительный эффект на привлечение средств в жизни.

Помните о том, что для того, чтобы денег было втрое больше, в кошельке не должно быть ничего, кроме купюр и лавровых листьев. Все старые чеки и недействующие кредитные карты выбросьте.

Если же лавровые листья в кошельке повредится, то его надо сжечь, чтобы наполнить жизнь положительной энергетикой и после этого заменить на новые.