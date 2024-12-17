Этот подарок является худшим: что категорически нельзя дарить

На Новый год многие люди любят обмениваться подарками, в магазинах есть немало скидок на различные вещи, впрочем стоит быть осторожными с определенными предметами, поскольку их нельзя дарить из-за определенного ряда примет, которые с ними связаны. Категорически никому нельзя дарить одну вещь, которая может принести в жизнь другого человека неприятности.

Из поколения в поколение передается предостережение о том, что нельзя дарить ножи, пишет 24 Канал. Их нельзя дарить ни просто так, ни на день рождения, ни на новоселье, а молодоженам на свадьбу – ни в коем случае.

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Почему нельзя дарить ножи

Согласно приметам, дарить нож нельзя, поскольку это повлечет ссору между людьми. Также считается, что чужой нож, купленный другим человеком, несет в себе чужую энергетику, которая может быть не совсем приятной.

Часто молодоженам на свадьбу дарят нужные вещи – микроволновку, чайник, посуду и тому подобное. Среди этих всех вещей могут дарить и набор ножей, но этого делать нельзя, поскольку по поверью, такой подарок может разрушить любовь молодоженов.



Дарить ножи нельзя / Фото Pexels

Нельзя женщине дарить нож мужчине, поскольку считается, что такой подарок испортит любовные отношения. Говорят, что острое орудие "разрезает" связь между двумя близкими людьми и восстановить ее уже нельзя будет.

Есть определенные правила, которые позволяют избежать неприятностей с таким подарком. К примеру, подарок надо выкупить у дарителя хотя бы за несколько гривен. Такая традиция выкупа пришла из Британии. Считается, что тогда нож человек вроде бы купил себе сам.

Также можно дарить нож в чехле. Это считается признаком, что человек будет хозяином этого подарка, поскольку самостоятельно извлечет его из упаковки. Впрочем, подаренный нож может не понравиться лицу, которому вы его подарите, поэтому лучше приобретите другой подарок.