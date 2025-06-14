Делаем эту ошибку каждый день: почему нельзя отвечать, который сейчас час

Вопрос "Который час?" в повседневной жизни кажется абсолютно обыденным. Но в народных верованиях многих народов – в том числе и украинского – ответ на него иногда считался нежелательным, а иногда и опасным.

Откуда взялась эта примета и что она означает? Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред".

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Откуда взялась эта примета

Скорее всего трактовка приметы происходит из древних верований. В те времена время ассоциировали с жизненной энергией, судьбой и жизненным путем человека. По народным представлениям, поделиться точным часом – это все равно, что "отдать" частичку собственного времени или сократить собственную жизнь.

Другими словами, когда вы озвучиваете точное время незнакомцу (особенно ночью или на перекрестке), вы как будто открываете ему доступ к своему жизненному пространству. Такие убеждения были особенно распространены среди старших поколений, которые верили в энергетические связи между людьми.



Почему нельзя отвечать, который сейчас час / Фото Unsplash

Самые распространенные приметы и суеверия

Нельзя отвечать "который час" незнакомцу поздно вечером или ночью.

Это считается опасным, потому что таким образом можно "отдать свою судьбу" или попасть под влияние злых сил.

Отвечать на перекрестке – к потере удачи.

Перекресток издавна считался местом пересечения разных миров и энергий. Отвечать там на вопрос о времени - как будто "отдать" свой путь или заблудиться в жизни.

Плохая примета – отвечать во время важного дела.

Например, когда вы спешите или находитесь в дороге – это может "сбить" ваш успех или вывести из правильного ритма.

Интересно! С точки зрения психологии, подобные приметы – это способ контроля неизвестного. Людям свойственно стремиться к безопасности, и вера в приметы – одна из форм защиты от неуверенности. Однако такие убеждения могут иметь и практическую подоплеку: например, нежелание говорить с незнакомцами ночью – вполне разумная осторожность.

Что делать, если все же спросили

Если вас спросили о времени в ситуации, которая кажется вам "энергетически подозрительной", некоторые верят, что лучше ответить условно: "Около шести", "пора обеда" и т.д. – без точных цифр. Или вообще сказать, что не имеете часов.

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