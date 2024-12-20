Никогда не рубите это растение на участке: это одна из худших примет

Когда деревья и кусты становятся старыми, прекращают давать плоды или просто сохнут, остается только один вариант – срубить их и выкорчевать, чтобы дать место для новых растений.

Деревья, кусты и цветы, которые вы сажаете у себя на участке, особенно возле дома, имеют значительную энергетическую силу, сообщает 24 Канал. Поэтому учитывайте, что срубка некоторых растений может принести далеко не лучшие последствия.

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Почему нельзя срубать калину

Издавна предки понимали, что калина – это растение с особенно мощной энергетикой, поэтому нужно особенно хорошо подумать перед тем, как сажать ее у себя во дворе. Калина способна притягивать не только счастливое будущее, достаток и крепкое здоровье, но и проблемы, болезни и беды.

Кстати, если вы уже высадили во дворе калину, тогда у нее можно высадить некоторые другие растения, которые могут нейтрализовать действие растения, например малину, смородину, боярышник или шиповник. Эти растения могут уменьшить негативную энергетику калинового куста.

Лучшее место для посадки калины – это граница, проходящая между участками. В таком месте калина может стать мощным защитником дома и его жителей от негативной энергетики и злых духов. Также часто калину сажают возле колодца или природного источника чтобы улучшить качество воды – она от такого соседства вроде бы становится более прозрачной и вкусной.



Калину нельзя рубить / Фото Pexels

Впрочем, несмотря на то, что калина может принести немало пользы дому, рубить ее не советуют – это может навлечь на дом проблемы и беду. Нельзя из калиновых веток также разжигать костры – якобы можно тогда сжечь свою удачу и счастье.

К растению издавна относились с большим уважением, и рубить его, топтать ягоды ни за что нельзя. Можно только выкорчевывать целый куст, но никогда не стоит рубить ее ветви.