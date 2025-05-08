Почему нельзя выбрасывать детскую одежду: об этом запрете надо знать всем

Дети очень быстро вырастают из малых вещей, поэтому родители часто отдают одежду кому-то из родственников или знакомых. Если же некому отдать вещи, то они их выбрасывают, впрочем этого делать совсем нельзя.

Дома время от времени стоит избавляться от ненужной одежды, которая занимает пространство, пишет 24 Канал. Однако к детским вещам надо относиться с особой осторожностью.

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Почему нельзя выбрасывать детские вещи

Детские вещи несут в себе энергетику своего владельца, поэтому выбрасывать любые предметы из детского гардероба категорически запрещено. Говорят, что если этот наряд на помойке заберет человек с плохими намерениями, то ребенок начнет болеть.

Кроме того, на детские вещи очень легко навести порчу. Люди, которые занимаются черной магией, умышленно выискивают детскую одежду, чтобы сглазить семью. Чтобы не испортить жизнь ребенка, лучше старые вещи отдать детям, которые в них действительно нуждаются.



Детские вещи нельзя выбрасывать в мусорку / Фото Pexels

На мусор также нельзя выбрасывать детскую обувь, игрушки или фотографию. Человек с плохими намерениями может через фото запросто навлечь на жизнь ребенка проблемы. Именно поэтому все детские вещи следует отдавать в детский дом или давать семье, которая нуждается в вещах.

Обратите внимание на то, что старые вещи ребенка, которые он уже не носит, нельзя использовать как тряпки для уборки. По приметам, после этого ребенок может быть капризным и нервным.

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Если же кто-то из знакомых решил отдать вашим детям одежду, то их можно брать и не бояться. В народе говорят, что нужно лишь провести специальный обряд очистки, чтобы защитить ребенка от энергетики другого ребенка. Одежду нужно окропить водой, которая была освящена в церкви.