Может принести неудачи: правда ли, что нельзя жениться в високосный год

Во многих культурах високосный год считается "несчастливым" для свадьбы. Молодожены, прислушиваясь к советам старших, нередко откладывают брак на год, чтобы "не навлечь беду". Но имеет ли это реальное основание?

Давайте разберемся вместе с 24 Каналом, откуда происходит это убеждение и стоит ли действительно бояться брака в високосный год.

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Что означает високосный год

Високосный год – это год, в котором есть 366 дней вместо привычных 365. Один дополнительный день (29 февраля) добавляют, чтобы скорректировать календарь с фактическим временем вращения Земли вокруг Солнца. Такой год бывает раз в четыре года.

Почему високосный год считают несчастливым

Суеверия вокруг високосного года имеют давние корни:

В древней Руси считали, что високосный год "опасный" и "чужой", потому что он нарушает привычную природную цикличность. Поэтому любые важные события – свадьбы, новоселье, рождение ребенка – лучше было избегать.

считали, что високосный год "опасный" и "чужой", потому что он нарушает привычную природную цикличность. Поэтому любые важные события – свадьбы, новоселье, рождение ребенка – лучше было избегать. Церковные традиции также имели влияние. Много свадеб откладывалось из-за Великого поста, который часто приходился на весенний сезон (время, когда в селе обычно и справляли свадьбы). Совпадение календарных и религиозных особенностей впоследствии укрепило суеверие.

также имели влияние. Много свадеб откладывалось из-за Великого поста, который часто приходился на весенний сезон (время, когда в селе обычно и справляли свадьбы). Совпадение календарных и религиозных особенностей впоследствии укрепило суеверие. В фольклоре високосный год часто ассоциируется с несчастьями, войнами, болезнями, а потому свадьба считалась "риском".



Почему нельзя жениться в високосный год / Фото Unsplash

Правда ли високосный год приносит несчастья

Православная церковь не запрещает бракосочетание в високосный год. Главное – не планировать свадьбу во время постов, церковных праздников и поминальных дней.

Психологи считают, что вера в суеверия может действительно повлиять на брак – но лишь потому, что люди сами начинают искать "признаки несчастья". Если супруги верят, что год "неудачный", они могут бессознательно создать проблемы там, где их нет.

Обратите внимание! Нет никаких научных подтверждений того, что браки, заключенные в високосный год, чаще заканчиваются разводом. Счастливый или несчастливый брак зависит не от года, а от отношений между партнерами, их зрелости и готовности к семейной жизни.

В подготовке материала использованы источники: Chas, Good House, Украинские приметы.