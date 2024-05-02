Зачем есть 12 куличей на Пасху: древняя традиция для незамужних девушек

В Чистый четверг принято выпекать пасхальный хлеб, который называется кулич. Это один из главных символов в пасхальной корзине. С куличом связано немало народных примет, одна из которых касается незамужних девушек.

Пасхи выпекают именно женщины, а рецепт передают из поколения в поколение. Говорят, что для того, чтобы пасха удалась, хозяйкам стоит выпекать ее в чистой одежде. Кроме того, по традиции, важно, чтобы на кухне был только тот человек, который печет пасху, тогда и тесто начнет хорошо сходить.

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Хозяйка также должна помолиться и зажечь свечу и попросить покровительства высших сил. Выпеченный кулич смазывают белой мастикой и украшают разнообразными вкусностями. А вот в некоторых регионах верхушку кулича украшают изделиями из теста – птичками, шишками, колосками, косичками, крестиками, геометрически-растительными орнаментами.



На Пасху обязательно надо съесть кулич / Фото Pexels

Зачем есть 12 куличей на Пасху

С куличами связано много интересных примет. К примеру, пока печется кулич хозяйке нельзя сидеть. Говорят, что если испеченный кулич получился высоким и ровным, то год для всех членов семьи будет хорошим.

Если незамужняя девушка хочет выйти замуж, то ей надо попробовать на Пасху 12 куличей у 12 разных хозяек. По приметам, после этого можно выйти замуж в течение года.

Кроме того, если кулич засохнет – выбрасывать его нельзя. Хозяева дают пасхальный хлеб скоту или высушивают на сухари.