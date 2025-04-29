Перец прекратил расти после высадки в грунт: вот что делать

Очень часто огородникам приходится сталкиваться с такой неприятностью: они по всем правилам выращивают рассаду перца, а потом пересаживают ее в теплицу или в открытый грунт, и вдруг обнаруживают, что перец отказывается расти. Что тогда делать, знают далеко не все.

Если вы заметили, что рассада перца после пересадки отказывается дальше расти, паниковать не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород". Учитывайте. что ситуацию еще можно исправить, хотя действовать стоит как можно скорее.

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Перец не успел адаптироваться

Да, чаще всего причина "прекращения роста" - это обычное нетерпение огородников. Не стоит торопить события; зато учитывайте, что пересадки в новую среду перцу, как и любому другому растению, нужно немного времени, чтобы адаптироваться.

Через 8 – 12 дней акклиматизация и привыкание закончится, и растение уже порадует вас новыми листочками, а возможно, даже бутонами.Главное – не паниковать слишком рано и дать перцу немного времени, чтобы прижиться на грядке.



Перцу нужно время, чтобы адаптироваться / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, когда высаживать помидоры на огород, чтобы не столкнуться с похожими проблемами.

Перец не растет из-за холода

А вот из настоящих виновников остановки перчиков в росте наиболее вероятным является холод. Перец – это достаточно теплолюбивое растение, и для комфортного роста и существования ему нужно, чтобы днем температура достигала примерно 25 градусов, а ночью не опускалась ниже, чем до 10 – 12 градусов.

Резкое похолодание может вызвать сильный стресс и замедлить жизненные процессы перца. Особенно страдает от низких температур корневая система растений.

Вот что можно сделать, чтобы уберечь перец:

укрытие пленкой или нетканым полотном;

аккумуляторы тепла. Сработают даже обычные бутылки с водой и камни - в течение дня они нагреваются, а ночью будут отдавать тепло в почву;

опрыскивание препаратами для активизации защитных механизмов растения.

Углубленная посадка

Нередко перец не может активно расти из-за того, что его неправильно высадили в грунт. В отличие от рассады помидоров, которую советуют закапывать в землю вплоть до верхушки, перцы заглублять не желательно.

Обычно корневая система перца располагается на верхнем слое почвы, и поэтому он будет расти медленнее, если опустить его слишком глубоко. Но делать ничего в таком случае не нужно, ведь перец плохо относится к пересадкам, поэтому лишний раз беспокоить его не надо. И на урожайность это не повлияет – просто придется немного дольше ждать плоды.

Корни повредились во время пересадки

Еще одна ошибка при высадке рассады на нужное место - это повреждение корней. Никакие прищипывания корней перца не нужны, и лучше корни вообще не трогать, аккуратно переставить растение из стаканчика в лунку вместе с комом земли - и все.