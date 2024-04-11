Никогда не делайте эти ошибки со стиральной машиной: она может сломаться

Не все знают, что на самом деле стиральная машинка имеет конкретные правила пользования, и нужно их соблюдать, чтобы не навредить технике. И стирать в ней можно далеко не все.

Во время стирки в машинке вы можете допускать некоторые ошибки и при этом даже не подозревать об этом. И если вы будете повторять их регулярно, со временем ваша техника может получить непоправимый вред, и вам придется заменить прибор.

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Не проверяете карманы

Если вы не выворачиваете карманы перед тем, как запускать цикл стирки, тогда вы допускаете одну из самых больших ошибок. Помните о том, что если в машинку вместе с одеждой попадут также монеты или другие мелкие вещи, они могут застрять в стиральной машинке и нанести ей серьезный вред.

Перегрузка барабана

Если у вас накопилось немало грязной одежды, не стоит пытаться силой запихнуть всю в стиральную машину – это может привести ко многим нежелательным последствиям. Но стоит обращать внимание не только на количество одежды, которую вы кладете в стиральную машинку, но и на ее тип.

Например, если вы стираете большой плед или несколько полотенец, приготовьтесь к тому, что во время стирки они впитают достаточно много воды и станут тяжелее. А это может привести к тому, что барабан будет вращаться неравномерно, ведь вес будет несбалансированным.

Использование жесткой воды

Если во время стирки вы постоянно будете использовать жесткую воду, внутри может накопиться немало известкового налета, и в худшем случае это приведет к приостановке работы и фильтра, и сливного насоса.

Вам стоит следить за тем, чтобы жесткая вода не повредила вашу одежду. В такой воде вещи теряют белизну и становятся серыми или желтыми, а полотенца становятся жесткими и начинают царапаться.

Игнорирование регулярной чистки стиральной машины

Несмотря на то, что стиральную машину используют для чистки вещей, и сам барабан также нужно чистить. Также вы должны каждые три месяца очищать и лоток для моющих средств.

Не забывайте также запускать горячую очистку барабана – так ваша машинка будет работать исправно, а одежда будет пахнуть свежестью.