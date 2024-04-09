Как избавиться от желтизны на вашей подушке: этот трюк чрезвычайно прост

Помните, какой белоснежной была ваша подушка, когда вы только ее купили? Что ж, к сожалению, почти всегда со временем они теряют этот привлекательный цвет, и на это есть очевидные причины.

Со временем, к сожалению, подушки желтеют и теряют свой привлекательный вид. Они могут выглядеть не только неприятными, но и антисанитарными, но из этой ситуации есть выход, и он удивительно прост.

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Почему ваши подушки желтеют?

Если обычно вы не принимаете ванну перед сном, или не имеете привычки тщательно сушить волосы до того, как ложитесь на подушку, тогда это может серьезно уменьшить срок ее службы. Дело в том, что если вы не полностью высушиваете волосы перед сном, это влияет и на ее белизну, и на то, как долго ваша подушка будет действительно приятной для сна.

Кроме того, во время сна вы сильно потеете. На самом деле, хоть вы могли об этом и не подозревать, среднестатистический человек может потерять до 1 литра воды за ночь! И весь этот пот, конечно же, просачивается в ваше пуховое одеяло и подушки.



Подушки желтеют из-за пота / Фото Pexels

Как избавиться от желтизны на подушке

Прежде всего, вы можете воспользоваться надежным и проверенным способом – лимонным соком и пищевой содой. Это замечательное сочетание, которое может справиться даже со сложными пятнами, а также вернуть одежде, а в этом случае подушке, белизну.

Для того, чтобы использовать этот способ, вам нужно смешать пасту из лимонного сока и пищевой соды, а затем осторожно натереть ее на желтые пятна. Пасту нужно оставить примерно на 30 минут, а после этого – тщательно промыть подушку и дать ей высохнуть.

Другой способ, который также может быть полезным и действенным – это перекись водорода. Вы можете сделать специальный раствор – для этого нужно смешать равные части перекиси и воды. Эту смесь нужно нанести на загрязненные участки и оставить на несколько минут.

После этого подушку нужно промыть водой. Но перед использованием этого метода проверьте его на небольшом участке, что скрыта, чтобы убедиться, что перекись не разрушит вашу ткань.