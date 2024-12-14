Почему шоколадные фигурки делают пустыми внутри: вы и не догадывались

Шоколадные фигурки Санты это уже практически классический подарок под елку к любому зимнему празднику. Вот только почему их делают пустыми, знают далеко не все.

Шоколадные фигурки в фольге появляются на прилавках накануне зимних праздников, а также на Пасху, и они всегда пустые внутри, сообщает 24 Канал. Многие подозревают, что это сделано для того, чтобы использовать фигурку как бокал, однако это не полное и не единственное объяснение.

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Почему фигурки из шоколада пустые внутри?

Первая причина, по которой фигурки делают пустыми внутри – это безопасность и удобство. Если бы, например, у вас был большой кролик или Святой Николай из шоколада, он напоминал бы кирпич. Его было бы неудобно есть, а также существовал бы риск поломать зубы.

Кроме того, нельзя и не учитывать то, что пустые внутри фигурки являются экономически выгодными. Во время покупки вам может казаться, что кусок шоколада большой, но он пустой внутри! Если бы из этого веса шоколада делали плитку, не получилась бы даже половина.

Впервые шоколадные кролики появились в США в 19 веке, переняв эту традицию из Германии. Но пустые фигурки впервые появились только в 1939 году и стали чрезвычайно популярными после Второй мировой войны. Самой популярной формой фигурок в мире, кстати, является кролик, а не Санта Клаус.



Шоколадные фигурки намеренно делают пустыми внутри / Фото Pexels

Что делают с шоколадными фигурками после зимних праздников?

Существует очень популярный миф о том, что шоколадных Сант после Рождества перетапливают обратно в шоколад, чтобы изготовить шоколадных кроликов к Пасхе. Впрочем, это совсем не так – делать так нельзя прежде всего с точки зрения качества и гигиены. А если бы так действительно делали, это вроде бы подняло цену на шоколадные фигурки по крайней мере на 30% из-за дополнительных усилий.

И в любом случае, повторно вводить в производственный цикл продукты, покинувшие фабрику, нельзя. Но что же тогда происходит со всеми Сантами, оставшимися на складах? Они не лежат там до следующего года, ведь за такое длительное время качество может существенно снизиться.

Обычно их продают по сниженной цене после Рождества, чтобы увеличить продажи. Во-вторых, их отдают благотворительным организациям, а в худшем случае практически выбрасывают. Впрочем, до этого обычно не доходит.