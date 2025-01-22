Пыли станет только больше: эти 5 ошибок в уборке делают почти все

Уборка пыли – это затяжная борьба, в которой почти невозможно выйти победителем. Только вы протерли все полки, как на них снова лежит слой пыли!

Если вы замечаете, что мелкие частицы грязи, клеток кожи, пластика и других ингредиентов пыли, кажется, размножаются в доме независимо от того, насколько часто вы убираете, есть вероятность, что вы что-то делаете не так, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Яйца никогда не будут трескаться во время варки: нужно добавить один ингредиент

Вы вытираете пыль в неправильном порядке

Когда вы начинаете уборку в любой комнате, лучшим и единственно правильным подходом будет протирание полок сверху вниз. Так грязь, которую вы вытираете с высоких поверхностей, будет падать вниз, и потом вы устраните и ее.

В противном же случае после уборки полки все еще будут оставаться запыленными.

Вы используете неправильные инструменты

На самом деле достаточно важно, чем вы вытираете пыль, если вы хотите, чтобы работа была выполнена тщательно. Советуют использовать чистую ткань из микрофибры, слегка смоченной водой из пульверизатора.

Ткань не должна быть мокрой – только слегка влажной. Такая тряпка почти никогда не оставляет ворсинок и пыли, и это поможет предотвратить ее накопление после уборки.

У вас неправильная техника

Если ваша тряпка для пыли смята или имеет дырки, вы не сможете уловить ею всю пыль. Старайтесь аккуратно сворачивать ткань и держать ее ровной, чтобы ею было легче управлять.

Работайте горизонтальными мазками и никогда не трепайте ткань – так вы только выбросите всю собранную грязь обратно в воздух, где она осядет на пол и мебель.



Протирать пыль нужно тщательно / Фото Pexels

Вы протираете только на уровне глаз

Конечно, больше всего нас раздражает та пыль, что мы можем видеть – на книжных полках, столах и пианино, но она оседает не только там. И если вы постоянно пропускаете несколько мест скопления пыли, это приведет к тому, что она гораздо быстрее будет накапливаться и на другой мебели.

Поэтому обратите внимание на менее популярные для уборки места: вентиляция, верх дверей и шкафов, карнизы и плинтусы.

Вы не перемещаете большие предметы

Вы и не представляете, сколько пыли может накопиться под мебелью и большой бытовой техникой. Она забивается в каждую щель, и поэтому во время уборки важно доставать и двигать диван, стиральную машину, телевизор и т.д., чтобы убрать пространство вокруг них и под ними.