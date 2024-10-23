Не только жирнеют и чешутся: 5 причин, что вы моете волосы недостаточно часто

Специалисты определили несколько признаков, по которым каждая девушка может понять, что она моет волосы недостаточно часто. Иногда мытье головы может быть изнурительным и хлопотным процессом, поэтому некоторые прибегают к пользованию сухим шампунем, хотя это не всегда является хорошей идеей.

Жидкое мытье волос способно вызвать проблемы с кожей головы и привести к потере волос, пишет Vogue.

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Мытье волос зависит от нескольких факторов. Женщины с сухой кожей головы, которые не используют много средств для укладки, моют волосы раз в неделю. Именно так делает Джулия Робертс.

Если же вы часто укладываете волосы и используете сухой шампунь, тогда волосы надо мыть каждые 2 – 3 дня. Некоторые говорят, что слишком часто не стоит мыть волосы, впрочем жидкое мытье тоже имеет нежелательные последствия.

Единого правила, как часто мыть волосы – нет. Однако, если чувствуете зуд или замечаете жирность на волосах, тогда надо прибегнуть к более частому мытью. Кроме того, специалисты выделили 5 признаков того, что волосы моются недостаточное количество раз.

Жирные волосы

Это один из самых очевидных признаков. Если замечаете жирные корни и отсутствие объема, тогда волосы надо мыть. Излишки кожного сала на коже головы сделают волосы тяжелыми. Жирные волосы создают среду для размножения бактерий, поэтому не пренебрегайте правилом мытья волос сразу после того, как увидите, что они жирные.



Мойте волосы после того, как заметите жирность / Фото Pexels

Перхоть

Она не всегда является признаком того, что вы редко моете волосы, однако кожа постоянно производит себум, который защищает волосы. Если мыть волосы редко, то себум начнет накапливаться на коже головы. Со временем это приведет к накоплению грязи, жира и мертвых частиц кожи.

Соответственно на коже волос создастся идеальная среда для размножения микроорганизмов. Недостаточное очищение размножит дрожжевой гриб Malassezia, который питается жиром из кожного сала.

Также на коже головы могут ощущаться раздражение, которое приводит к увеличению производства клеток и ускоренному шелушению кожи.

Зуд кожи головы

Зуд может прямо указывать не только на сухость головы, но и недостаточно частое ее мытье. Средства для кондиционирования, пот и отмершие клетки кожи могут накапливаться на коже, создавая среду для дрожжей Malassezia. Они не только способствуют образованию перхоти, но и могут раздражать кожу головы и вызывать зуд.

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Тусклые волосы

Накопление остатков средств для укладки и ухода могут сделать волосы шероховатыми и уменьшат их способность отражать свет. Вернуть волосам блеск может шампунь для глубокого очищения в сочетании с кондиционером.

Выпадение волос

Если волосы слишком часто выпадают, то это тоже может быть признаком недостаточного мытья. Волосы могут выпадать из-за себорейного дерматита, в случае, если голова моется редко. Соответственно вырабатывается кожное сало на голове, которое из-за ускоренной выработки приводит к воспалению. Из-за этого начинают выпадать волосы, однако точных данных по этому поводу еще нет.

Чтобы кожа головы была здоровой и без раздражений, регулярно мойте волосы, чтобы сохранить их естественный блеск.