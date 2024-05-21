Замиокулькас начал желтеть и болеть: что это значит и как исправить проблему

Замиокулькас хоть и не цветет, но все еще остается невероятно эффектным декоративным растением. И очаровательный вид этому представителю флоры обеспечивают именно листья насыщенного зеленого цвета.

Жизнь замиокулькаса в домашних условиях может быть размеренной и комфортной, И создать оптимальные условия для растения не так сложно, как для некоторых других. Но иногда все же случается так, что глянцевые темные листочки теряют окраску и начинают желтеть.

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Почему у замиокулькаса желтеют листья

Причин пожелтения листьев замиокулькаса может быть несколько, и почти все они свидетельствуют не о какой-то болезни, а о неправильном уходе. Одни из самых частых причин следующие:

неправильный полив;

несбалансированная температура в помещении;

повреждение корней – тоже из-за неправильного полива.

Также к пожелтению листьев могут привести и вполне естественные причины. Так, замиокулькас растет медленно, однако он не избавлен от процесса отмирания старых побегов. Ростки, которые уже отжили свое, начинают постепенно терять окраску, блекнут и отпадают. В то же время растение от этого не испытывает никакого вреда, и опадение можно считать нормальным, если вы видите зачатки новых листочков на растении.

Если же ваше растение стоит на открытом солнце, тогда листья замиокулькаса могут покрыться ржавыми пятнами. И в таком случае вернуть былую красоту листьям будет уже невозможно, поэтому будьте очень осторожны с выбором места для декоративного растения.



Замиокулькас требует надлежащего ухода / Фото Pexels

Что делать с цветком, когда у него желтеют листья

Конечно, вам нужно устранить причины пожелтения. Если проблема заключается в поливе, то будет достаточно просто откорректировать его, и тогда листочки снова начнут зеленеть. Пожелтение может вызвать и недостаточный полив, и слишком большое количество влаги. Также распространенная ситуация с чрезмерным поливом потребует еще нескольких дополнительных мер.

Перезалитый замиокулькас необходимо сразу же вытащить из горшка, осмотреть корни и удалить те части клубня, которые уже подгнили. Впрочем, делайте это максимально осторожно, чтобы не навредить растению, и перед тем, как вернуть растение в вазон, вам нужно просушить оголенные участки корней. Для этого просто оставьте их на воздухе на несколько часов. А после просушки поврежденные участки можно засыпать толченым древесным углем. Также для посадки нужно подготовить свежую почвенную смесь.

Если же пожелтение возникло в результате повреждения корней – так иногда случается во время пересадки или рыхления земли – тогда вы можете справиться с проблемой благодаря стимуляторам роста.

Может испортить листья и неправильная температура – и особенно важно следить за ней в зимний период, когда используются обогреватели, батареи и тому подобное.