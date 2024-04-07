Вырастет большим и не пожелтеет: чем подкормить озимый чеснок весной

После посадки озимого чеснока, который в апреле начинает активно развиваться, его необходимо подкармливать. Удобрение не только положительно повлияет на рост, но и обеспечит хорошее состояние растения, поэтому чеснок не будет желтеть.

Огородники говорят, что чеснок можно подпитывать уже тогда, когда земля прогреется до 8 градусов. Вам надо применить прежде всего минеральные удобрения – сульфат магния и аммиачную селитру. Эти вещества помогут чесноку хорошо развиваться и защитят от пожелтения.

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Как подкормить озимый чеснок

Перед самым удобрением чеснока, его надо подлить и подождать час, чтобы вода хорошо впиталась в грядку. В это время подготовьте раствор.

В небольшую емкость налейте 300 миллиграммов воды, насыпьте 1 столовую ложку аммиачной селитры и 1 столовую ложку сульфата магния. Размешайте хорошо все, чтобы гранулы удобрения растворились. Тогда перелейте раствор в лейку или ведро и приступайте к поливу.



Подкармливать озимый чеснок надо в апреле / Фото Pexels

Чеснок надо поливать обильно, потому что растет он на глубине примерно 8 сантиметров, поэтому надо, чтобы раствор с удобрением достиг корня. Когда почва прогреется до 15 – 16 градусов тепла, чеснок можно подкармливать органическим удобрением, к примеру, куриным пометом.

На этом же этапе чеснок можно обработать для профилактики луковой мухи. Садоводы советуют использовать табачную пыль. Возьмите немного средства и обработайте чеснок по листу.