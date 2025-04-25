Чем подкормить смородину в мае: ягод станет вдвое больше

Для того, чтобы иметь хороший урожай смородины, ее надо подкармливать различными удобрениями. Правильная подкормка стимулирует рост кустов и наполнит всеми важными веществами, которые необходимы кустам для качественного развития.

После зимы почва является истощенной, поэтому это плохо влияет на урожайность ягод, поэтому весной смородину надо обязательно подкормить, пишет 24 Канал.

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Чем подкормить смородину в мае

Первая подкормка должна содержать азотные удобрения или органику с азотом. Эта подкормка помогает лучше развиваться побегам и листьям, а ягоды вырастут большими и даже увеличится их количество. Вносить удобрения надо тогда, когда распустится листья. В 10 литрах разведите 2 столовые ложки мочевины и поливайте из расчета 2 ведра на один куст.

Можно также воспользоваться коровьим перегноем. Его надо развести в воде в пропорции 1:10 и вылить по 2 ведра на каждый куст.



Названа лучшая подкормка для смородины / Фото Pexels

Уже перед самым цветением надо сделать вторую подкормку. Май – идеальный месяц для внесения еще одного удобрения. В 10 литрах воды нужно растворить 50 граммов нитрофоски и полить одно ведро раствора на один куст. Дачники также советуют воспользоваться сульфатом калия. Достаточно будет растворить всего 10 граммов на 1 литр воды.

Кстати, подкормить не только смородину. Мы уже рассказывали ранее, какие растения можно подкормить золой, чтобы они начали быстрее расти.

Для повышения урожайности и улучшить вкус ягод во время цветения, стоит взяться за еще одну подкормку. Воспользуйтесь готовыми комплексными удобрениями для листовой подкормки. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Если все правильно сделать, то смородина поразит урожаем и порадует вкусом и размером ягод.