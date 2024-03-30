Как сделать крашанку в домашних условиях: старинный метод от бабушки из тиктока

Есть множество методов с помощью которых можно экологически раскрашивать пасхальные яйца. Одним из самых интересных способов является известный метод с петрушкой и луковой шелухой.

Видеоролик с рецептом украшения пасхальных яиц появился в тиктоке. За один день ролик собрал 3 миллиона просмотров. Сделать пасхальные яйца по бабушкиному методу можно довольно легко.

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Как сделать крашанку на Пасху

Подготовьте сначала луковый отвар. Для этого на 1 литр используйте 15 – 20 граммов луковой шелухи. Можете использовать кожуру белого или красного лука. Первая придаст темно-оранжевый оттенок, вторая – темно-багрового.

Доведите его до кипения и варите на медленном огне от 20 до 40 минут. Чем дольше оно будет вариться, тем насыщеннее получится цвет пасхального яйца.

Тогда хорошо помойте и высушите яйца. Их предварительно надо сварить и дать остыть до комнатной температуры. Также надо помыть петрушку и несколько веточек поставить на яйцо. Чтобы петрушка или любое другое растение хорошо прилипла к скорлупе – просто смочите ее.

После этого куриное яйцо следует завернуть в капроновый материал и хорошо завязать с помощью нити. Поставьте все украшенные яйца в кастрюлю с луковой шелухой и поварите несколько минут, чтобы схватился узор.

После того, как вытащите яйца из капронового материала, хорошо вытрите, а потом натрите обычным подсолнечным маслом для блеска.

Этот метод окрашивания яиц считается самой древнейшей. Говорят, что с ним даже связана легенда, якобы Богородица показала византийскому императору яйцо, которое само собой окрасилось в багряный цвет, подтверждая этим чудо Воскресения. Именно такой яркоя коричнево-красная крашанка и получается, если сварить яйца в луковой воде, а особой красоты таким пасхальным яйцам придают узоры.