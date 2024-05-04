Никакой химии: как просто и легко покрасить яйца свеклой
Источник:"Окна"
Многие хозяйки любят применять перед Пасхой технику окрашивания яиц свеклой. Благодаря этому овощу, скорлупа приобретает различные оттенки: бледно-розового, бордового или красного.
Цвет зависит от того, насколько долго яйца простоят в отваре или соке из свеклы. Чтобы яйца блестели, после окрашивания их надо натереть маслом.
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Как красить яйца свеклой
Чтобы цвет был ярким – рекомендуется использовать белые яйца. Перед покраской их надо достать из холодильника и оставить при комнатной температуре.
Свеклу надо хорошо помыть, положить в кастрюлю и залить водой. Поставьте ее на средний огонь, доведите до кипения и варите еще 30 – 35 минут.
После этого огонь уменьшите, посолите отвар и опустите яйца. Варите на медленном огне 15 минут. Готовую свеклу вытащите из отвара, а яйца оставьте там до полного остывания.
Перед тем, как поставить их в корзину – отполируйте маслом. Важно учесть, что этот метод даст вам пурпурный оттенок.
Лучшие способы окрашивания яиц свеклой / Фото Pexels
Окрашивание свекольным отваром
Натрите сырую свеклу, поставьте в кастрюлю, залейте литром воды и поставьте на огонь на 30 минут.
Сварите яйца вкрутую и остудите. Готовый отвар пропустите через сито или марлю, а мякоть удалите. Туда же добавьте уксус, перемешайте и опустите яйца. Оставьте их в растворе на 2 – 3 часа.
Готовые яйца просушите салфеткой и придайте блеска с помощью масла. Этот способ придаст яйцам вишневый цвет.Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Окрашивание свекольным соком
Свеклу надо натереть и пропустить через мясорубку. С помощью марли надо выжать сок и добавить в него уксус. Уже отдельно сваренные яйца надо предварительно остудить и положить в свекольный сок.
Оставьте яйца в растворе на несколько часов. Если оставить яйца на несколько часов, то цвет получится розовым, если же на всю ночь – бордовым. Однако обратите внимание, что такое длительное естественное окрашивание может привести к тому, что белок яйца будет свекольного оттенка, а не белого.