Никакой химии: как просто и легко покрасить яйца свеклой

Многие хозяйки любят применять перед Пасхой технику окрашивания яиц свеклой. Благодаря этому овощу, скорлупа приобретает различные оттенки: бледно-розового, бордового или красного.

Цвет зависит от того, насколько долго яйца простоят в отваре или соке из свеклы. Чтобы яйца блестели, после окрашивания их надо натереть маслом.

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Как красить яйца свеклой

Чтобы цвет был ярким – рекомендуется использовать белые яйца. Перед покраской их надо достать из холодильника и оставить при комнатной температуре.

Свеклу надо хорошо помыть, положить в кастрюлю и залить водой. Поставьте ее на средний огонь, доведите до кипения и варите еще 30 – 35 минут.

После этого огонь уменьшите, посолите отвар и опустите яйца. Варите на медленном огне 15 минут. Готовую свеклу вытащите из отвара, а яйца оставьте там до полного остывания.

Перед тем, как поставить их в корзину – отполируйте маслом. Важно учесть, что этот метод даст вам пурпурный оттенок.



Лучшие способы окрашивания яиц свеклой / Фото Pexels

Окрашивание свекольным отваром

Натрите сырую свеклу, поставьте в кастрюлю, залейте литром воды и поставьте на огонь на 30 минут.

Сварите яйца вкрутую и остудите. Готовый отвар пропустите через сито или марлю, а мякоть удалите. Туда же добавьте уксус, перемешайте и опустите яйца. Оставьте их в растворе на 2 – 3 часа.

Готовые яйца просушите салфеткой и придайте блеска с помощью масла. Этот способ придаст яйцам вишневый цвет.

Окрашивание свекольным соком

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Свеклу надо натереть и пропустить через мясорубку. С помощью марли надо выжать сок и добавить в него уксус. Уже отдельно сваренные яйца надо предварительно остудить и положить в свекольный сок.

Оставьте яйца в растворе на несколько часов. Если оставить яйца на несколько часов, то цвет получится розовым, если же на всю ночь – бордовым. Однако обратите внимание, что такое длительное естественное окрашивание может привести к тому, что белок яйца будет свекольного оттенка, а не белого.