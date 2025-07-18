Даже когда приборами никто не пользуется, в выключенном состоянии они все равно подключены к сети и потребляют электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Какие приборы больше всего потребляют свет?

В быту есть 5 самых энергозатратных устройств, которые увеличивают цифры на платежках, впрочем проблемы со временем можно избавиться.

Стирально-сушильная машина – до 12% в платежке

Прибор потребляет 4,5 – 6 кВт/ч за цикл с использованием сушки. Мокрая одежда требует много энергии для полного высушивания. Для экономии электроэнергии нужно стирать вещи при температуре 40 °C. Это поможет сократить расходы до 60%. В летнее время советуем сушить белье на воздухе.

Сушильная машина – до 11% от общего потребления

Сушилки тратят 3 – 5 кВт/ч за один цикл. Чтобы сэкономить на оплате за свет, стоит выбирать сушильную машину с тепловым насосом, или сушить вещи на балконе.

Морозильная камера – до 8% в годовом потреблении

Из-за того, что прибор работает постоянно, он потребляет от 250 до 400 кВт/ч в год. Для повышения эффективности камеру нужно регулярно размораживать и следить за герметичностью уплотнителя. Для длительного хранения продуктов, достаточно держать температуру на уровне -18°C.



Морозильная камера работает беспрерывно / Фото Pexels

Холодильник с морозилкой

Современные модели потребляют 150–300 кВт/ч в год, а старые еще больше. Для экономии электроэнергии, постарайтесь не открывать слишком часто дверцу, потому что на восстановление температуры прибор увеличивает затраты энергии. Нельзя в холодильник ставить горячие блюда, потому что тогда компрессор начинает интенсивнее работать.

Стиральная машина – до 7% в платежке

Машинка при стирке при высокой температуре расходует до 2 кВт/ч за цикл. Рекомендуется стирать не выше 40 °C. Барабан загружайте на полную, но не превышайте норму.

Потребляют энергию и другие приборы в режиме ожидания. К ним относятся телевизоры, микроволновки или ноутбуки. В среднем это получается до 10% расходов на электроэнергию каждый месяц, поэтому нужно выключать из розетки все, что вы не используете.