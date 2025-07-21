Если вы застряли в кругу стрессовой уборки, когда дом снова становится грязным за считанные дни, вырваться из него порой не так просто, как кажется. Но как только вы поймете, что вызывает ваш стресс, управлять своим мышлением и беспорядком станет проще, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Это популярное комнатное растение изгоняет любовь из дома: единицы знают

Пребывание в режиме выживания

Перегрузка, или пребывание в "режиме выживания" в течение длительного времени может привести к загромождению дома и беспорядку в нем. Многие люди держат свои дома неубранными из-за того, что их нервная система перегружена.

И в таком состоянии очень трудно принимать решения о том, что нужно организовать, выбросить или оставить. Если вы находитесь в сложном периоде, попробуйте уделить время уходу за собой или другому методу снятия стресса – это может быть терапия, физические упражнения, новое хобби и тому подобное.

Вы привязываете свою личность к вашему имуществу

Легко связать с вещами свою личность – особенно в современном мире. И если вы храните одежду или вещи из-за ностальгии, страх избавиться от части себя из-за того, что выбросите их – вы не одиноки.

Но такая стратегия со временем может привести к проблемам – это усиливает хаос в доме и может привести к стрессу и беспокойству.

Вы всегда чувствуете себя виноватыми

Чувство вины – это порой почти непреодолимая эмоция, что вызывает и эмоциональный, и физический беспорядок. И если вы храните подарки, семейные реликвии или дорогие, но уже не нужные покупки из чувства долга или вины – это ошибочная стратегия.

Один из способов минимизировать вину – это жертвовать эти вещи.



Не стоит хранить подарки по долгу / Фото Pexels

Отношение "все или ничего"

Такое мышление может быть главным фактором, что приводит к захламленному дому. Если каждую комнату в доме невозможно идеально организовать, то зачем начинать что-то делать вообще?

Но чистая и убранная кладовка и ванная комната из всех помещений в доме – это уже лучше, чем беспорядок во всей квартире.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, что гости тайно замечают в вашем доме, но никогда об этом не скажут.

Усталость от принятия решений

Это также может способствовать загромождению дома. Если вы часто откладываете принятие многих мелких решений о том, куда выбросить или переложить вещи, это может быстро привести к хаосу.