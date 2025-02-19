5 растений, которые нельзя приносить в дом, чтобы не навлечь беду

Есть некоторые растения, которые нельзя приносить в дом, иначе можно навлечь в жизнь неприятности. Если верить приметам, то их лучше обходить и вместо этого приносить домой живые цветы, которые будут украшать комнату и красиво смотреться в вазе.

Некоторые хотят улучшить дом благодаря необычным растениям, которые имеют интересный вид, пишет 24 Канал. Оказывается, что их нельзя держать дома, потому что по своей энергетике, эти растения притянут в дом беду. Приближаясь к теплому сезону, рассказываем о растениях, которые нельзя заносить в дом.

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Бузина

Наши предки говорят, что с бузиной связано очень много негативных событий. На месте, где росло дерево даже не строили дом, а те, кто его рубили, получали в жизни неприятности. Цвет бузины выглядит очень красиво, однако заносить его в дом и ставить в вазу категорически нельзя.

Белые каллы

Эти цветы во многих странах мира считают похоронными. По поверью, если каллы принеси в дом, то вскоре они привлекут болезни и несчастья. Ни в коем случае нельзя дарить каллы пожилым женщинам.

Папоротник

По легенде, это растение должно приносить богатство и успех, но это далеко не так. Папоротник в доме лишь привлечет нищету и несчастье. Еще наши предки говорили, что это растение является энергетическим вампиром, поскольку вытягивает жизненную энергию из всей семьи.



В дом нельзя приносить папоротник / Фото Pexels

Кувшинка

Принести кувшинку в дом – это плохая примета. Говорят, что если цветок кувшинки принести в дом, то долгое время человека будут преследовать плохие сны и даже существует угроза утопиться.

Камыш

В древности был обычай мерить покойника камышом для изготовления гроба, поэтому это растение нельзя приносить в дом, потому что оно притягивает болезни и смерть. Именно поэтому флористы никогда не используют камыш в своих композициях.