Этим летом ретроградный Меркурий начнется 18 июля и продлится до 11 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на Kurazh. В этот период советуют замедлиться, сделать переоценку жизненных приоритетов, завершить незаконченные дела и уделить внимание собственным потребностям.

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Что нужно знать о ретроградном Меркурии?

Астрологи говорят, что во время ретроградного Меркурия можно изменить свою жизнь. Рекомендуется делать все, что улучшит физическое и моральное состояние. Стоит уделить время уборке, наведению порядка в доме и жизни. Полезно улучшать состояние своего тела – заниматься спортом, ходить на массажи, делать маски и тому подобное.

Для духовного роста стоит определиться с хобби, найти время на любимое занятие и делать все для того, чтобы улучшить свое свободное время.



Ретроградный Меркурий толкает к изменениям / Фото Pexels

Нельзя в это время планировать дальние поездки, подписывать документы, менять место жительства, устраиваться на новую работу и что-то кому-то обещать. Между этим еще стоит обратить внимание на вещи, которые не стоит покупать в период с 18 июля по 11 августа.

Что нельзя покупать в ретроградный Меркурий?

Период является неблагоприятным для крупных покупок, особенно это касается техники и машин. После завершения ретроградного Меркурия вполне могут всплыть какие-то дефекты.

Меркурий в период ретроградного движения приводит к сбою техники. Из строя выходят компьютеры, телефоны, слетает информация с флешек. Именно поэтому стоит отказаться от любых покупок – от телефонов и ноутбуков до телевизоров и холодильников.

Период также плохо влияет на поездки. Происходят задержки рейсов, происходит отмена бронирования, неожиданные изменения планов. Поэтому на это время лучше никуда не отправляться за границу, чтобы долго не стоять в очереди на границе. Также стоит отказаться от дальних поездок на автомобиле.

Не стоит считать, что ретроградный Меркурий несет несчастье. Нужно лишь сохранять осторожность и не совершать никаких лишних движений, которые могут навредить.