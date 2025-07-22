Салат – это очень популярная огородная зелень, и причины здесь просты: он очень легкий и неприхотливый в уходе, а также прекрасно подходит ко многим летним блюдам, сообщает 24 Канал.

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Почему горчит салат с огорода?

Прежде всего причина может крыться в сорте. Еще весной нужно позаботиться о том, чтобы выбрать для посева негорькие сорта – такие, что дают зеленый сок. Хорошими вариантами будут Айсберг, Ромен, Балет, Забава и тому подобное. А вот листья у таких салатов, как Фрисе, Радич, Руккола, кресс-салат, будут немного горчить.

Но если салат уже посажен, и исправить здесь ничего нельзя, используйте несколько лайфхаков для того, чтобы лишить горечи тот салат, что вы посадили. Нужное количество розеток за две недели до сбора нужно накрыть непрозрачным ведром или другой емкостью. И тогда после того, как этот срок стечет, вы получите хрустящие и свежие листья бех даже намека на горечь.

Учитывайте также, что горечь может появиться из-за прямых солнечных лучей, попадающих на грядку. Поэтому старайтесь разместить посадки салата в тени и не забывайте о поливе, иначе горечи также не избежать.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как можно увеличить урожай чеснока – нужно только подкормить его одним простым средством.

Собирать салат лучше рано утром, еще до восхода солнца – в это время листья будут иметь наиболее нежный вкус. Также следите за тем, чтобы растения не переросли и не выбросили стрелки.



Салат нужно собирать утром / Фото Pexels

Как убрать горечь из сорванного салата?

Первый простой способ – измельчите листья салата для блюда заранее. Оставьте после срывания листья на 15 – 20 минут, а тогда можете добавлять его в салаты. Кроме того, действенным будет поотжимать листья вместе с корнями в холодной воде.

Кроме того, учитывайте, что горькие листья салата можно есть – они остаются не менее полезными и точно не навредят вам. К тому же смягчить вкус листьев можно другими ингредиентами салата – например – сыром, фетой, яйцами, йогуртом или сметаной.