Что делать с недозрелыми помидорами и почему их нельзя ставить в холодильник: полезный ответ

Пожалуй, каждый из нас покупал в магазине недозрелые помидоры, которые еще достаточно твердые. Оказывается, если их поставить в холодильник, то вы совершите ошибку. Это лишь приведет к тому, что они останутся такими же твердыми и водянистыми.

Хранение овощей в холодильнике – это очевидное и правильное решение, однако не для недозрелых помидоров. В холодном месте они не только не смягчатся, но и потеряют преждевременно свой вкус.

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Как помочь помидорам созреть

Эксперт Луиза Гюйн рассказала, что помидоры просто не могут созреть в холодильнике из-за низкой температуры, поэтому не ожидайте, что твердый помидор купленный на базаре или в супермаркете будет вкусным.

По ее словам, недозрелые помидоры надо хранить на кухне при комнатной температуре, но подальше от солнечных лучей. Что интересно, хранить их стоит ножкой вниз.

Если вы приобрели совсем зеленые помидоры, то их стоит продержать на кухне от 2 до 5 дней. Комнатная температура позволит им созреть естественным путем и улучшит вкус.



Как правильно хранить помидоры / Фото Pexels

Когда же помидоры покраснеют, то их надо хранить в пакете в холодильнике. Такой метод замедлит процесс созревания. Эксперт говорит, что даже перезрелые помидоры хорошо продержатся в холодильнике в течение трех дней.

А вот, если вам нужно будет ускорить процесс созревания помидоров, то их надо поставить на подоконник с прямым солнечным свет или неподалеку вазы с фруктами. Фрукты выделяют газ этилен, который помогает быстрее созревать плодам, которые есть рядом. Хранить рядом фрукты с овощами – лучший способ достичь созревания.

Чтобы вкус помидора был лучшим и вкуснее, перед употреблением вытащите их из холодильника и поставьте хотя бы на полчаса на кухню, чтобы они остыли и достигли комнатной температуры. Холодный помидор является не таким вкусным, как тот, что уже некоторое время постоял на кухонном столе.