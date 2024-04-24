Можно ли подкармливать чеснок селитрой: дачники открыли секрет

Чтобы чеснок вырос большим, его надо правильно подкармливать. Своевременная посадка и правильный уход приведут к тому, что у вас будет хороший урожай.

Чеснок подкармливать надо в течение всего вегетативного периода. Минеральные и органические удобрения можно вносить до посадки и после.

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Когда сажать чеснок

Яровой сорт чеснока сажают тогда, когда почва прогреется до 7 градусов тепла. Это означает, что если вы еще не успели посадить чеснок, то можете приступать к посадке хоть завтра. Выбирайте большие и здоровые зубчики чеснока, без каких-либо повреждений, тогда он хорошо приживется и даст урожай.

Чем подкармливать чеснок

Чеснок нуждается в комплексной подкормке, благодаря которой сформируется активный рост и вырастут хорошие луковицы. Дачники говорят, что вполне можно использовать селитру для подкормки, которая относится к азотным удобрениям.



Названа лучшая подкормка для чеснока / Фото Pexels

Азотные удобрения

Чесноку нужен азот в начале вегетации для наращивания зеленой массы. Если подкормка проводится впервые, то стоит использовать аммиачную селитру. Вам нужны 2 столовые ложки на 10 литров воды. Также можно применять мочевину (карбамид). На 10 литров воды вам надо 1,5 литра мочевины.

Фосфорно-калийные удобрения

Они способствуют формированию крупных луковиц и накоплению питательных веществ. Вносите суперфосфат (20-30 граммов на м²) и сульфат калия (15-20 граммов на м²).

Органические удобрения

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Их использование будет поддерживать плодородие почвы и обеспечивать чеснок питательными веществами. Вам нужно 3 - 5 килограммов перегноя на м², 2 - 3 килограмма компоста на м²). Рассыпайте органику между рядами.

Микроэлементы

Они влияют на рост чеснока и являются профилактикой заболеваний. Бор, марганец, цинк вносите в виде специальных препаратов, например, борной кислоты (1 - 2 грамма на 10 литров воды) или сульфата марганца (2 - 3 грамма на 10 литров воды).