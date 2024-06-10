Сколько дней можно держать в холодильнике сметану: это интересно знать

Сметана есть в каждом холодильнике, поскольку этот молочный продукт довольно популярен. Что интересно, натуральная сметана высокого качества имеет довольно непродолжительный срок годности, впрочем его можно увеличить, если знать, как правильно хранить домашнюю сметану в холодильнике.

Перед покупкой сметаны убедитесь в том, что она полностью герметична и без повреждений. Важно также обращать внимание на дату изготовления и дату конечного потребления.

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Сколько дней можно держать сметану в холодильнике

Домашняя и фабричная сметана имеют разные сроки хранения. Хранить молочный продукт надо исключительно в холодильнике, иначе она начнет портиться уже через несколько часов.

Чтобы сметана дольше хранилась, набирать ее в банки или стакана стоит только чистой и сухой ложкой. Оставлять ее внутри не рекомендуется. Попадание внутрь кусочков пищи только ускорят ее порчу.



Сметану в холодильнике надо держать 5 – 10 дней / Фото Pexels

Лучшими для хранения сметаны является керамическая или стеклянная посуда. Металл и пластик оказывают негативное влияние на вкус и срок хранения. Вы могли этого и не знать, но рекомендуется хранить сметану на средней полке холодильника. Если же на сметане появляется сыворотка, то продукт надо быстро использовать, поскольку он понемногу уже начинает портиться.

В общем после открытия сметану следует хранить в холодильнике при температуре до 3 градусов в течение 5 – 10 дней. Где-то именно такой срок указывают на упаковке производители. Если же срок дольше, то сметана является не натуральной. А вот использовать продукт после открытия стоит в течение 72 часов, то есть 3 дней. Это касается домашней и магазинной сметаны.

Храните сметану при температуре +6 – + 10 ° С в течение 10 дней. При нулевой температуре в герметичной упаковке сметана может храниться 1 месяц.