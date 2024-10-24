Какие картины нельзя вешать у себя дома: можно навлечь беду и одиночество

В любом доме найдутся комнаты, на стенах которых висят картины. Но оказывается, есть определенные изображения, которые по народным приметам, не должны быть дома. С ними стоит быть осторожными, поскольку такие картины способны навлечь беду в дом.

Картины дома всегда выглядят красиво и прекрасно дополняют интерьер, пишут Советы 24. Они добавляют дому уюта и создают ощущение дома.

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Всем мы знаем, что картины – это исключительно дополнение к интерьеру, однако это не так. Если верить народным приметам, то от некоторых из них надо избавиться. Далее расскажем, какие именно полотна имеют негативную энергетику.

Картины со стоячей водой

Не стоит дома держать картины с водой, которая стоит, а не течет (к примеру, ручей или водопад). Говорят, что такая вода способна принести в жизнь застой. На стенах дома лучше повесить картины с водой, которая бурно течет. Таким образом вы принесете в жизнь хорошие события и будете постоянно жить на полную.

Опадающие цветы

Каждая картина имеет разный посыл. На большинстве полотнах изображены яркие цветы, впрочем есть и такие картины, на которых нарисованы цветы, увядающие с завядшими листьями. По народным приметам, такая картина будет привлекать в жизнь постоянные проблемы и ничто в жизни не будет расцветать, а все события будут оборачиваться фиаско.

В лесных пейзажах могут быть изображены сломанные деревья. От таких картин также лучше избавиться, поскольку в доме все будет ломаться.

Одинокие объекты

Минималистичные картины с одним цветком в вазе или одним яблоком или грушей хоть и могут казаться эстетическими, однако от них стоит избавиться, поскольку по народным приметам, они могут принести в жизнь одиночество. Особенно эзотерики советуют выбросить такие картины людям, которые ищут свою вторую половинку.



Одинокие картины не стоит держать одиноким людям / Фото Pexels

Непонятные надписи и иероглифы

Несмотря на то, что такие картины имеют стильный вид, эзотерики советуют отказаться от полотен с иероглифами, если вы не знаете, что они означают. Символы и знаки, которые вы не сможете расшифровать, могут принести в жизнь немало проблем.

Руины и обломки

Не надо вешать дома картины, на которых изображена бедность или разруху. Руины старой крепости могут принести в вашу жизнь негатив и незаметно разрушать вашу жизнь, а вы об этом даже не будете догадываться.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Плач и страдания

Избавьтесь от картин с изображением плача, страданий или физических недостатков. Такие картины могут принести в вашу жизнь бессилие и безнадежность. Также не стоит держать полотна, на которых изображена ненависть.

Изображение диких зверей

Если на картинах изображены маленькие собачки, котята или зайчики – беды они не принесут. А вот от волков, тигров и львов надо отказаться, поскольку дикие звери символизируют агрессию, которая присуща им от природы. Соответственно это агрессивное состояние они могут передавать своим хозяевам. В семье с такими картинами могут быть ссоры и раздоры.