5 мест, которые мы забываем убрать: блогер рассказала самые популярные из них

Уборка у каждого из нас занимает разное количество времени. Кому-то достаточно нескольких часов в неделю, а кто-то тратит на уборку гораздо больше. Впрочем в обеих группах может наблюдаться одна и та же неприятность – места, которые все почему-то забывают убирать.

Блогер Диана Гологовец часто делится в своем инстаграме бытовыми секретами, поэтому отметила места, которые мы почему-то обходим вниманием. Возьмите себе их во внимание и не забывайте их также убирать для идеальной чистоты дома.

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Техника

По словам эксперта по уборке, мы часто забываем вытирать пыль с телевизора, ноутбука или вытирать экран телефона, который собирает очень много грязи. Чтобы вытирать мониторы, используйте специальную микрофибру для техники.

Плинтусы

Несмотря на то, что мы часто моем пол, все же плинтусы забываем протирать. На них собирается очень много пыли, поэтому если постоянно о них забывать, то впоследствии они будут иметь не совсем приятный вид. Для уборки таких мест выбирайте микрофибру с жесткой текстурой.

Двери и ручки

У ручек дверей, особенно входных, собирается немало бактерий. Для того, чтобы они были чистыми, достаточно воспользоваться дезинфицирующим средством и обычной микрофиброй для уборки. Протрите не только ручки, но и место у ручки, которое может быть грязным и верх дверей, которые покрыты пылью.

Какие места мы забываем убрать: смотрите видео

Стеклянные поверхности

Протирайте время от времени стеклянные поверхности, на которых хранится посуда. Для удобства используйте микрофибру для зеркал и стеклянных поверхностей.

Фасады кухни

Во время приготовления пятна от пальцев остаются на кухонной мебели или какие-то брызги от пищи, поэтому стоит воспользоваться средством, который не оставляет разводов и хорошо убирает жир.