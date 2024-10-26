Для пола, стекла и поверхностей: топ-5 натуральных очистителей, которые нужны для дома

Не все домохозяйки любят использовать химические средства, поскольку они имеют резкий и агрессивный запах. Вместо них можно воспользоваться натуральными очистителями, которые вы сможете приготовить дома самостоятельно.

Чистота в доме улучшает наше настроение, поэтому важно постоянно проводить косметическую уборку с использованием натуральных очистителей, которые имеют прекрасный аромат. О них рассказала блогерша в своем инстаграме.

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Средство для мытья пола из чабреца и сосны

Вам понадобится:

2 стакана уксуса

0,5 стакана свежего тимьяна

0,5 стакана хвои

Цедра одного лимона

4 литра воды

Как приготовить раствор

Чабрец, хвою и лимонную цедру нужно настоять в уксусе в течение 2 недель. Можете все ингредиенты поставить в банку и залить уксусом. Далее уксус надо процедить и добавить стакан в теплую воду. Этой жидкостью можно мыть пол, который будет иметь чистый и свежий вид.

Средство из лаванды для стекла

Вам понадобится:

1 стакан уксуса

0,5 стакана свежей лаванды

0,5 стакана свежего шалфея

Цедра двух апельсинов

Как приготовить раствор

В стеклянной банке надо смешать лаванду, шалфей и апельсиновую цедру. Смесь залейте уксусом и закройте банку. Настаивайте 2 недели, периодически встряхивая содержимое. Далее жидкость надо будет процедить и перелить в пульверизатор.

Средство можно использовать для очистки окон и зеркал. Жидкость не оставляет разводов и имеет приятный аромат.

Средство из розы для поверхностей

Вам потребуется:

Стакан уксуса

0,5 стакана лепестков свежей розы

0,5 стакана свежих цветов лаванды\

Цедра одного апельсина

Как приготовить раствор

В банку надо добавить лепестки розы, лаванду и кожуру апельсина. Все залейте уксусом и настаивайте 2 недели. Далее процедите и перелейте в пульверизатор. Спрей идеально подойдет для протирания столов, столешниц и других поверхностей.

Как сделать натуральные растворы в домашних условиях: смотрите видео

Средство из шалфея для очистки древесины

Вам потребуется:

Один стакан уксуса

0,5 стакана листьев шалфея

0,5 стакана хвои

Цедра одного лимона

Как приготовить раствор

Все ингредиенты надо смешать в банке и залить уксусом. Дайте содержимому настояться 2 недели, а тогда процедите жидкость и смешайте 0,5 стакана настоянного уксуса со стаканом воды. Раствор можно использовать для очистки деревянной мебели и пола.

Средство для белья из ромашки

Вам нужно:

0,5 стакана дистиллированной воды

0,5 стакана уксуса

Четверть стакана сушеных цветов календулы четверть стакана

Четверть стакана свежих лепестков роз

Четверть стакана свежих цветов лаванды

Как приготовить раствор

Ромашку, розу и лаванду надо настоять в уксусе 2 недели. Далее содержимое процедить и смешать с водой в пульверизаторе. Этот спрей используйте, чтобы освежить белье, подушки и другие вещи, придавая им цветочный аромат.