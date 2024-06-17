Удивятся все: почему нельзя держать орхидею в спальне

Красивые орхидеи найдутся едва ли не в каждом доме, поскольку эти растения женщины просто обожают. Но существует несколько причин, почему некоторые люди считают, что орхидеи нельзя держать дома.

Некоторые из них базируются на суевериях, другие же действительно рассказывают о проблемах ухода за растением. Вероятно, эти признаки будут актуальными не для всех, однако о них надо знать всем, кто держит орхидею дома.

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Сложная в уходе

Орхидеи довольно капризны, поэтому неопытным цветоводам даже не стоит их заводить. Для этих растений нужен особый грунт из субстрата, регулярные поливы и пересадка. Цветы светолюбивые, но прямые солнечные лучи имеют на них плохое пагубное влияние. Орхидеи лучше не заводить людям, которые бывают редко дома и забывают поливать цветы.



Орхидеи нужен постоянный уход / Фото Pexels

Влияет на здоровье

Оказывается, если орхидея стоит в спальне, она может иметь негативное влияние на здоровье. Пыльца с цветков может вызвать аллергические реакции, сонливость, головная боль, кашель, слезоточивость и першение в горле.

Эксперты не советуют держать растение в спальне. Лучше поставьте цветок в гостиной или в кабинете возле рабочего места.

Негативная энергетика

Орхидеям часто приписывают способность высасывать энергию из человека. По словам эзотериков, цветы могут подавить личность и забрать энергетику у слабых и уставших людей.

Приметы связанные с орхидеей

Считается, что орхидея является женским цветком, поэтому способна раскрыть женскую силу, привлекательность, продлить молодость и вообще принести успех в дом. А вот покупать мужчинам орхидеи не стоит. Цветок питается мужской энергией и может негативно влиять на их либидо.

Вазон лучше поставить в то место, где мужчина редко бывает дома. Ухаживать за растением надо исключительно женщине.