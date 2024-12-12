Все гораздо хуже, чем вы думали: почему нельзя держать дома засушенные цветы

Живые цветы дома всегда имели невероятную энергетику, которая наделяет радостью и хорошим настроением. Есть женщины, которые любят держать в вазе сухоцвет, но есть и те, которые настолько берегут воспоминания с подаренным букетом, что держат дома засушенные цветы. Так делать нельзя и дальше рассказываем почему именно.

По народным приметам, хранить засушенные цветы дома не стоит из-за нескольких главных причин, которые могут иметь негативное влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал.

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Почему нельзя держать дома увядшие букеты

Оказывается, что увядшие цветы имеют энергетику того, что увядает. Отталкиваясь от этого, в жизнь можно привлечь что-то, что не принесет никаких результатов, а все ваши старания будут напрасными.

Также говорят, что цветы во время засыхания теряют свою красоту. Владелицу букета может ждать тоже самое. Она может заболеть, потерять силу, мотивацию и получить проблемы с волосами или кожей лица.

Если верить суевериям, то сухие цветы способны привлечь в жизнь неудачи и несчастья, проблемы с деньгами, ссоры на работе, потерю любимого человека, болезни и другие проблемы. Нельзя держать дома засушенный свадебный букет, поскольку со временем он принесет в жизнь супругов ссоры и даже вероятный развод.

Плохие приметы касаются только засохших букетов, которые должны быть выброшены после того, как завяли. С сухоцветами таких запретов нет.



Сухоцвет можно держать дома / Фото Pexels

Можно ли дома держать сухоцветы

Сухоцветы из целебных трав не несут никакого вреда. Наоборот, они помогают справиться с головной болью и создают правильный психологический микроклимат в доме. Говорят, что сухоцветы можно держать дома как оберег, особенно если в букете же зверобой, чертополох, полынь и чабрец.

Мужчинам стоит держать сухие букеты в северной части дома. По словам эзотериков, цветы будут хорошо влиять на мужскую силу и верность. А вот женщинам, которые хотят забеременеть, сухоцветы надо держать в светлой вазе у восточного окна.

Чтобы букет сухоцвета принес положительную энергетику в дом, взаимопонимание в семье, гармонию, радость и спокойствие, он должен быть составлен из правильных цветов. Сухоцветы имеют ассоциацию со стабильностью, поэтому повлияют на то, чтобы человек был настойчивым, трудолюбивым и целеустремленным.