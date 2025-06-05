В эти дни недели за коммуналку платить нельзя: только притянете нищету

Эзотерики верят, что каждый день недели имеет свою энергетику, и все они подходят для совершенно разных дел. А когда имеете дело с деньгами, и вообще стоит быть очень осторожными.

Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы всегда оставаться при деньгах и не попадать в неприятности, нужно с вниманием выбирать день для оплаты коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Когда нельзя платить коммуналку?

Астрологи и нумерологи утверждают, что есть некоторые дни, когда лучше вообще не браться за оплату счетов. А лучше вообще не брать в руки кошелек и не отдавать из него деньги. В частности, лучше не оплачивать коммунальные услуги в четверг – этот день считается крайне неудачным для этого.

Гораздо лучше будет сделать это раньше или позже. Но почему, знают не все. А дело же заключается в том, что четверг имеет особую финансовую энергетику. И, возможно, вам даже приходилось слышать примету о том, что в четверг нужно пить кофе с корицей, чтобы привлечь в жизнь богатство и достаток.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие вещи никогда нельзя показывать гостям, чтобы не лишиться денег и удачи.

И эта примета появилась не на пустом месте – именно в четверг, по словам эзотериков, открываются финансовые потоки, позволяющие управлять своими доходами. И в этот день нужно хранить и приумножать свои деньги – тогда количество заработанного удвоится.



В четверг оплачивать коммунальные услуги не стоит / Фото Pexels

А вот тратить средства, даже на нужные вещи, не советуют. Это может привести к тому, что финансовая удача вас оставит, и вам придется прилагать больше сил для того, чтобы сохранить свое состояние.

Еще один день, когда не стоит оплачивать коммунальные услуги – это воскресенье. Этот день посвящен для отдыха от забот, и в него нельзя думать о важных делах и тратить деньги.