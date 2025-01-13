Просто кишат микробами: 5 мест в ванной, которые вы забываете убирать

Уборка ванной комнаты – это еженедельная обязанность, которую большинство людей добросовестно соблюдают. Но даже если вы убираете достаточно часто, все еще есть шансы, что вы пропускаете некоторые места с грязью.

Ванные комнаты и туалеты являются одними из самых сложных для уборки – и все из-за закоулков, щели вокруг ванной и унитаза, туалетного столика и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Петли для сиденья унитаза

Только подумайте о том, сколько бактерий может прятаться на сиденье туалета... И, конечно же, большинство людей его старательно моют, но к маленьким щелям в петлях добраться достаточно сложно, поэтому часто они остаются нечищеными.

Впрочем, большинство сидений для унитаза можно снять полностью для чистки, а после тщательного мытья вернуть на место.

Стены и пол вокруг туалета

Пол и стены вокруг унитаза часто не замечают, а впрочем, вся эта территория – это зона брызг и запаха. И хотя капли не всегда видно невооруженным глазом, но они точно есть. Лучше всего для очистки использовать такое средство: на литр горячей воды добавьте несколько ложек отбеливателя и чайную ложку порошка для стирки белья.

Впрочем, сначала место нужно пропылесосить, чтобы забрать пыль и волосы, что могли накопиться на полу. Работать нужно сверху вниз, чтобы не пропустить ни одного клочка грязи.



Стены вокруг унитаза нужно чистить / Фото Pexels

Места вокруг ручек крана

Если ваша ванная выглядит грязной даже после тщательной очистки, возможно, вы уделили недостаточно времени мытью кранов и мест вокруг него. Иногда заметить эту грязь довольно непросто, поэтому для очистки советуют использовать мыльную воду и старую зубную щетку.

Внешние стенки ванны

Во время уборки вы точно моете ванну внутри, ведь это самая важная часть. Впрочем, далеко не все знают, что ванну также необходимо чистить и снаружи. Там она накапливает пыль и следы от брызг воды, мыльной пены и тому подобное.

Вентиляционные отверстия

Обычно они расположены достаточно высоко, поэтому большинство людей даже не думает о том, чтобы почистить их. Впрочем, очень часто вентиляция в ванной забивается из-за пыли и влаги, а это уменьшает поток воздуха и распространяет аллергены. И для того, чтобы почистить ее, нужно снять крышку отверстия и помыть ее в теплой мыльной воде.

Перед установкой обратно убедитесь, что все детали полностью высохли.