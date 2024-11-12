Как избавиться от водного камня в душевой: единицы знают секрет

Душевая кабина постоянно находится в контакте с водой. Ее не вытирают на сухо после приема душа, поэтому капли воды оседают и оставляют после себя минерализованные разводы. Белый налет вредит эстетическому виду, поэтому проблемы можно легко и быстро избежать.

Чтобы поддерживать гигиеничность в ванной, нужно регулярно проводить уборку, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. От неприятного налета можно избавиться с помощью специальных химических средств, впрочем блогерша рассказала простой и быстрый метод.

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Как избавиться от водного камня в душевой

Нужно взять 2 столовые ложки лимонной кислоты и залить 200 миллиграммами горячей воды. Также надо добавить 1 столовую ложку моющего средства для посуды. Емкость очень легко пенится губкой и легко распределяется по ванной. Мойте всю плитку жесткой частью губки.

Дополнительно можно пройтись и по сантехнике и просто смойте водой. Метод не оставляет никаких разводов и водного камня. Чтобы лимонная кислота не раздражала руки, наденьте резиновые перчатки.

Как избавиться от водного камня: смотрите видео

Как альтернативу, лимонную кислоту можно смешать с содой в равных пропорциях и разбавить до состояния кашицы. Нанесите ее на загрязнение и протрите жесткой частью губки. Благодаря этому методу грязь исчезнет мгновенно. Есть один замечательный лайфхак для того, чтобы сохранить стенки душа чистыми.

Все, что нужно сделать, то полить сначала их горячей водой, а потом холодной. Такой перепад температур помешает грязи приставать и держаться к плитке.