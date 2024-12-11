Волосы в сливе ванной исчезнут на глазах: удивительный секрет от блогера

Женщины знакомы с таким понятием как волосы в сливе ванной или душа. Их выпадение – это естественный процесс, а в холодное время он еще больше активизируется и слив полностью ими забивается. Определенную часть можно вытащить салфеткой, а вот все, что внутри – придется убирать специальным средством.

Из-за волос слив забивается, от этого образуется неприятный запах, а душ засоряется, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой. Удалить все волосы из слива можно без каких-либо химических средств, которые имеют резкий запах. Для решения проблемы надо воспользоваться быстрым и действенным лайфхаком.

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Как убрать волосы из ванной

В специальных бытовых магазинах приобретите нейлоновые хомуты. По всей длине надо сделать надрезы с двух сторон. Все, что вам надо сделать после этого – опустить хомутик в отверстие и покрутить. Вы точно удивитесь от того, какое же количество волос вытянете.

Чтобы избавиться от запаха и других загрязнений, всыпьте в отверстие 2 столовые ложки соды и залейте 250 миллилитрами уксуса. Вместе эти средства дадут химическую реакцию, которая избавит всех остатков волос и плохого запаха. Через несколько минут все надо промыть водой.

Чем убрать волосы в ванной: смотрите видео

Интересный факт, но удалить волосы поможет обычная кока-кола. Этот напиток используют не только для того, чтобы избавиться от ржавчины, жира или засорения на стенках канализационной трубы. В сток ванной залейте 2 литра напитка и подождите 3 часа, а после этого промойте трубу кипятком.

Кроме известного метода на основе соды и уксуса, слив можно вывести с помощью соли. В равной пропорции надо смешать 200 граммов соли с 200 граммами соды. Смесь залейте в слив, а тогда добавьте сверху 0,5 литров кипятка. Не промывайте ничего всю ночь, а утром еще раз промойте горячей водой.