Как избавиться от неприятного запаха обуви: 6 способов, которые помогают

Если долго носить одну пару обуви, то со временем можно почувствовать неприятный запах. Вонючая обувь может стать такой себе неприятностью, особенно тогда, когда мы приходим к кому-то в гости. Чтобы избежать этой проблемы, стоит воспользоваться несколькими действенными средствами.

В общем причиной плохого запаха являются бактерии, которые накапливаются на наших ногах, а потом оседают на обуви, пишут Porady 24. Они не являются вредными, но выделяют неприятный запах, от которого хочется как можно быстрее избавиться. Именно поэтому советуем вам применить определенные советы, которые уберут проблему с запахом.

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Морозилка

Такой вариант может многих удивить, но он действительно работает. Все, что вам надо сделать – это завернуть обувь в пакет и поставить в морозилку на 12 часов. Холод уничтожит все бактерии в обуви, которые являются источником плохого запаха.

Перекись водорода

Чтобы избавиться от плохого запаха за 5 минут, вам понадобится перекись водорода и уксус. Смочите их в вате или спонжике и протрите обувь внутри.

Сода и крахмал

Возьмите 3 столовые ложки соды и 1 столовую ложку крахмала. Добавьте несколько капель духов или эфирного масла. Этот порошок поставьте в два носка и поставьте в обувь на ночь. Такой дезодорант домашнего производства уберет весь плохой запах.



Избавиться от вони от обуви можно достаточно просто / Фото Pexels

Чайные пакетики

Чтобы убрать плохой запах обуви за ночь – возьмите чайные пакетики. Чай обладает антибактериальными свойствами и является хорошим сорбентом, поэтому впитает любой плохой запах.

Антисептик

Жидкость в виде спрея или геля хорошо убивает бактерии внутри обуви, поэтому плохой запах исчезнет достаточно быстро.

Листья мяты

Убрать плохой запах из обуви могут свежие или засушенные листья мяты. Его просто надо поставить в полотняный мешочек в обуви на всю ночь, чтобы убрать плохой запах.