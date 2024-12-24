Почему мясо надо вымачивать в соляном растворе: совет от шеф-поваров

Иногда повара выдают свои кулинарные секреты, которые стоит запоминать, чтобы в дальнейшем все блюда получались вкусными и сочными. Оказывается, мясо надо вымачивать в соляном растворе не просто так.

Благодаря такой процедуре перед запеканием или обжариванием, оно становится очень нежным, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Бананы будут свежими несколько недель: бабушкины методы, проверенный годами

Почему мясо вымачивают в солевом растворе

Замачивать можно любое мясо – говядину, свинину, курицу или индейку. Даже обычная куриная грудка получит очень нежную текстуру и удивительный вкус, а твердая свинина станет невероятно мягкой и сочной.

Значительную роль играет соль. Замачивание мяса в растворе помогает мясу изменить жесткую структуру и удерживать достаточное количество воды. Уже во время запекания или тушения влага не будет испаряться, а останется внутри, а мясо станет сочным и нежным.



Повара вымачивают мясо в солевом растворе для лучшего вкуса / Фото Pexels

Для маринада нужно в литре воды размешать 4 столовые ложки соли и чайную ложку сахара. Чтобы вкус был насыщенный, а аромат выраженный, добавьте еще несколько горошин черного перца и лаврового листа. В маринаде мясо должно постоять от 4 до 8 часов в холодильнике.

Время замачивания зависит от того, какой кусок мяса вы взяли и что именно хотите приготовить. Для мяса на гуляш достаточно будет 1,5 часа вымачивания. А вот для мяса на запекание понадобится 6 – 8 часов.

Чтобы мясо было сочным и ароматным в рассол для вымачивания можно добавить кориандр, анис, мяту или сушеные травы.

Соль в растворе расщепляет белки в мясе, делая его более нежным и мягким. Повара часто вымачивают мясо перед приготовлением, чтобы достичь идеального вкуса и текстуры, поэтому можете попробовать повторить этот лайфхак.