Если вам казалось, что маленькое отверстие в раковине – это совсем бесполезное и ненужное дополнение к сантехнике, то это совсем не так, сообщает 24 Канал. Он может спасти вас от достаточно серьезных проблем.

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Зачем в раковине нужно второе отверстие?

Если вы хотя бы раз задумывались над тем, как называется неприметное отверстие в раковине наверху, теперь вы можете запомнить. что его название – перелив. И создан он был не просто так, ведь может предотвратить потенциальное затопление.

Зачем же нужна эта маленькая деталь в ванной и раковине? Большинство людей не знают, и поэтому забывают об одной важной задаче – время от времени чистить ее. В переливе во время пользования ванной и раковиной часто накапливается не только грязь и остатки моющих средств, но и плесень – и если вовремя с этим не разобраться, со временем он начнет довольно неприятно пахнуть.

Кстати, ранее мы рассказывали о основных причинах, почему ваша ванная выглядит такой грязной.

Очистить перелив невероятно просто – для этого нужно только взять ватный диск и замочить его в уксусе или другом средстве, а после этого тщательно почистите отверстие внутри.



Перелив нужно чистить / Фото Pexels

Если вы заметили, что отверстие очень сильно засорилось, можно воспользоваться простым устройством – возьмите кусочек проволоки, а один его конец обмотайте ватой или тканью, смоченной в уксусе. Проволоку нужно вставить в отверстие, а тогда осторожно протереть стенки перелива внутри.

Перелив внутри соединен со сливной трубой. И это значит, что если слив будет закрыт или забит мусором, после того, как вода достигнет определенного уровня, она начнет сливаться через другое отверстие. Он важен для того, чтобы отрегулировать уровень воды в умывальнике и избежать затопления дома.