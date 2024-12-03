Зачем в общественных уборных щели снизу и сверху: интересное объяснение

Если вам когда-то приходилось бывать в общественном туалете, тогда вы точно замечали, что между полом и торцом двери всегда есть достаточно большая щель. Но зачем она нужна?

Кабинки в общественных туалетах часто проектируют так, чтобы ноги людей, которые находят внутри, было видно и снаружи, сообщает 24 Канал. Но далеко не все знают, для чего нужна эта щель.

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Циркуляция воздуха

Вряд ли здесь нужно описывать запах в общественных туалетах в час-пик. Впрочем, представьте, насколько хуже он стал бы, если бы двери каждой кабинки полностью касались потолка и пола?

Воздух благодаря щелям может лучше циркулировать по комнате, и так создается естественный поток воздуха.

Легко убирать

Открытый план помещения позволяет уборщикам легче и быстрее убирать в общественных туалетах. Так швабра легко влезает в кабинку, а грязь не накапливается перед порогом кабинки.

Отсутствие дверей в полный размер уменьшает количество труднодоступных мест, и в долгосрочной перспективе это позволяет устранить питательную среду для многих вредных бактерий.



В общественных туалетах легко убирать / Фото Pexels

Легко проверить, занята ли кабинка

Вместо того, чтобы стучать в каждую кабинку по очереди или дергать за ручку, щель между дверью и полом позволяет легко определить, занята ли она.

Способ покинуть кабинку на случай чрезвычайной ситуации

Если вы вдруг оказались в кабинке, где заклинило двери, благодаря щели вы все еще сможете самостоятельно выбраться из туалета. Конечно, ползти по грязному полу – это не лучшее решение, но оно все же есть.