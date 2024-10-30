Зачем втирать орехи в пол: стоит копейки, но очень полезно
Орехи – это продукт, который можно найти практически в любом доме. Но вы могли и не подозревать, что их можно не только есть, но и использовать для ремонта и уборки.
Если вы дома есть деревянный пол, тогда обычный грецкий орех может пригодиться в любом ремонте. Он может и вернуть блеск поверхности, и удалить царапины. А вот как его использовать, рассказывают Porady 24.
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Зачем втирать орех в пол
Оказывается, грецкие орехи могут быть хитрым, однако эффективным методом для удаления царапин с деревянных поверхностей. Вы можете использовать неожиданно простой метод у себя дома без особых усилий.
Если на полу или ламинате остались царапины, вам нужно почистить грецкий орех и сильно втереть его в повреждения на древесине. Вы будете удивлены результатом – царапина станет почти незаметной, а любые сколы сравняются в цвете с остальным деревом.
Орех помогает убрать царапины / Фото Pexels
Также вы можете применять этот метод и на других деревянных предметах в доме – например, на мебели. Поверхности будут иметь новый и привлекательный вид, и для этого не придется потратить ни копейки!
Трюк работает из-за того, что в грецких орехах есть натуральное масло, которое попадает в царапину и перекрашивает ее. Кроме того, мякоть ореха попадает в углубление и заполняет его, и это делает повреждения не такими заметными.
Другие способы убрать царапины на дереве
Если метод с орехом вдруг не сработает, вы можете воспользоваться еще несколькими доступными и простыми вариантами.
- Полироль. Это жидкое средство нужно развести в воде согласно инструкции и помыть этим раствором пол. Это поможет обновить ламинат и защитить его от других повреждений.
- Оливковое масло. Оно хорошо подходит для маскировки небольших повреждений. Но перед его применением нужно тщательно вымыть пол водой и мылом, а затем насухо вытереть. Для удаления царапин нужно с силой втирать масло несколько минут.
- Лак для ногтей. Это подручное средство может быть очень полезным, если нужно скрыть единичные царапины на ламинате. Но работать с ним нужно очень осторожно, чтобы окончательно не разрушить покрытие.