Засыпьте в унитаз стиральный порошок: вот для чего это надо делать

Некоторые хозяйки нашли интересный лайфхак, который поможет санузлу оставаться чистым и ухоженным. Действенным является стиральный порошок, который надо засыпать в унитаз.

С помощью стирального порошка можно не только постирать вещи, но и применить его в уборке, пишет 24 Канал. Порошок уже давно показал себя как универсальное средство, благодаря которому можно вывести загрязнения или пятна.

Читайте также Душевая лейка заблестит от чистоты: самый простой способ ее очистить

Как стиральным порошком очистить унитаз

Благодаря стиральному порошку можно прекрасно очистить унитаз, и он намного дешевле специальной бытовой химии для санузлов. Средство прекрасно очищает накипь и известь, которые остаются на стенках унитаза. Порошок сохранит не только блеск на внешний вид унитаза, но и устранит неприятный запах.

Самым простым способом очистки унитаза, который не требует никаких усилий, считается засыпание порошка на ночь. Смыть его надо лишь утром и повторить эту процедуру через несколько дней. Достаточно будет всего лишь 2 столовых ложек порошка.



Порошок очищает стенки унитаза / Фото Unsplash

Также можно нанести порошок на стенки. Сначала надо слить воду, чтобы увлажнить их, а дальше нанести порошок. Чтобы эффект действительно был впечатляющим, возьмите порошок для отбеливания, а через некоторое время потрите унитаз ершиком и смойте воду.

Чтобы сохранить чистоту в унитазе и приятный запах некоторые хозяйки делают такую процедуру ежедневно. Впрочем, здесь все зависит от состояния самого туалета, качества воды и уровня загрязненности.

Ежедневно не обязательно сыпать в унитаз порошок, впрочем стоит себе взять за привычку очищать туалет именно таким методом, поскольку многие хозяйки довольны от действенности этого средства. Особенно полезным порошок будет в случае, если на унитазе есть заметный желтый налет. Уже через несколько применений он исчезнет.