Зачем класть зубную пасту в морозилку: японская хитрость, которая решит многие проблемы

Зубную пасту мы используем исключительно для чистки зубов, впрочем мало кто знает, что она имеет еще и другие полезные свойства. Опытные хозяйки даже замораживают зубную пасту и делают это не просто так.

Оказывается, зубную пасту можно использовать для решения бытовых проблем, пишет 24 Канал. Об этом знают единицы, но зубной пастой можно очистить металл, удалить царапины на экране телефона или очистить белую обувь.

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Как использовать зубную пасту

Зубную пасту чаще всего используют для очистки разделочных досок на кухне, которые могут иметь резкий запах от рыбы или других продуктов. Чтобы избавиться от неприятного запаха нужно воспользоваться зубной пастой с запахом мяты или ментола. Небольшое количество нужно выдавить в формы для льда и заморозить.

Этим замороженным кубиком зубной пасты нужно протирать доску для нарезки, если она не совсем приятно пахнет. Выбрасывать кубик льда не стоит, если вы полностью им не воспользовались. Можно оставить его в морозилке для следующего раза.



Кубики зубной пасты можно использовать в быту / Фото Pexels

Кубик замороженной пасты может помочь очистить ванну от налета или вывести плохой запах с плиты или микроволновой печи. Хозяйки также говорят, что замороженная зубная паста хорошо отчищает швы на плитке и внутренние части посудомоечной машины.

Замороженная паста помогает удалить мыльные следы и известковый налет на стеклянных душевых дверях. Просто втирайте кубик льда в загрязненные места, а потом все хорошо промойте водой. Кроме того, зубная паста легко удаляет налет с раковин и кранов, придавая блеск металлическим поверхностям.

Если резиновая часть подошвы ваших кроссовок грязная – замороженный кубик зубной пасты поможет вернуть ей белоснежный вид. Именно замороженное состояние зубной пасты делает ее удобной в использовании, поэтому воспользуйтесь этим японским лайфхаком, который действительно удивит результатом.