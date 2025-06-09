Что обязательно иметь дома в жару: список вещей, которые спасают

Когда температура за окном стремительно поднимается, а воздух становится душным, важно знать, как правильно подготовить свой дом к жаре.

24 Канал собрал для вас лайфхаки, как спастись от жары и перенести ее легче.

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С 6 по 8 июня в Киеве с 6 по 8 июня установлено пять температурных рекордов, в частности среднесуточные, минимальные и максимальные температуры превысили предыдущие показатели. Облегчить жизнь в жару даже без кондиционера возможно! Конечно же, если иметь под рукой несколько полезных вещей.

Что стоит иметь дома летом, чтобы пережить самые жаркие дни

1. Вентилятор или портативный охладитель

Даже простой настольный вентилятор поможет улучшить циркуляцию воздуха. Если дополнить его миской со льдом или замороженной бутылкой воды, можно создать эффект мини-кондиционера. Портативные охладители воздуха – альтернатива для тех, кто не имеет возможности установить сплит-систему.

2. Увлажнитель воздуха или распылитель

В жару воздух в помещении часто пересушивается, что негативно влияет на самочувствие и кожу. Увлажнитель или даже обычный пульверизатор с водой помогут освежить пространство. Можно распылять воду в комнате или увлажнять шторы.



Увлажнитель воздуха должен быть дома в жару / Фото Unsplash

3. Шторы с blackout-эффектом

Правильно подобранные шторы способны уменьшить температуру в комнате на несколько градусов. Они блокируют прямой солнечный свет и не дают нагреваться стенам и мебели.

4. Запас питьевой воды

В жару организм теряет много влаги, поэтому очень важно иметь дома достаточное количество чистой воды. Хорошо, если у вас есть фильтр или бутилированная вода про запас. Также стоит иметь бутылку с крышкой, чтобы носить воду с собой, даже дома.



Дома следует иметь достаточное количество питьевой воды / Фото Unsplash

5. Охлаждающие полотенца и компрессы

В продаже есть специальные охлаждающие полотенца, которые активируются водой. Их можно положить на шею, лоб или запястья – это помогает быстро снизить температуру тела. Также полезно иметь обычные мокрые полотенца, которые можно приложить ко лбу или ноге.

6. Фрукты, которые сохраняют влагу

Арбуз, огурец, дыня, апельсины – источник не только воды, но и полезных минералов. Держите дома запас сезонных фруктов, чтобы поддерживать водный баланс.

Жара – это испытание для организма, но и ее можно пережить с комфортом. Главное – создать дома прохладную, затененную среду, пить много воды и не забывать беречь свое здоровье. Заблаговременно собранный набор вещей может не только облегчить жизнь, но и предотвратить серьезные последствия жары.

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