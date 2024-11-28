Будет стоять после Нового года: что сделать, чтобы елка не осыпалась

Елка является главным атрибутом новогодне-рождественских праздников, впрочем ее минус заключается в том, что она способна осыпаться. Чтобы дерево дольше простояло, следует знать несколько секретов, которые являются достаточно простыми и не требуют сверхусилий.

На базарах уже вскоре начнут продаваться елки, поэтому если вы хотите приобрести именно живую новогоднюю красавицу, следует знать как именно с ней обращаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

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Выбирать елку надо довольно тщательно, иначе она сможет осыпаться еще до Рождества, а это станет не совсем приятным сюрпризом, поскольку Новый год можно будет встретить без главного дерева праздника.

Как правильно хранить елку дома

Чтобы дерево не осыпалось ежедневно и не теряло свои иголочки, надо обратить внимание на несколько важных факторов: местоположение и температуру.

Правильная температура

Если елка будет стоять в комнате с отоплением, которое будет включено постоянно, то она быстрее высохнет, а колючки отпадут уже через несколько недель. Чтобы елка простояла до Нового года, ее нужно поставить в комнату, температура которой не будет превышать 20°C. Также рекомендуется держать елку подальше от батарей и обогревателей.

Специалисты советуют вместо обычных лампочек для украшения использовать светодиоды, поскольку они не выделяют много тепла.



Эти советы помогут елке дольше простоять / Фото Pexels

Место расположения

Не рекомендуется ставить елку у окна, поскольку прямые солнечные лучи могут быстро высушить веточки. Если вы проветриваете ежедневно комнату, то зеленое дерево лучше ставить в то место, где не будет сквозняка, поскольку он тоже может привести к опадению колючек.

Украшения в меру

Не перегружайте елку многими шариками или другими украшениями, поскольку они будут ее только перегружать. Цепляйте на дерево такие украшения, которые не смогут повредить ветви.

Лучше держать дома искусственную елку, тем более, что сейчас их создают такими красивыми, как из рождественских фильмов. Впрочем, многие люди покупают живую елку ради запаха.

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Для того, чтобы быть уверенными в том, что она не осыплется, лучше всего покупать ее не раньше, чем за 2 недели до Нового года. Таким образом елка и на Рождество будет свежей и до новогодних праздников хорошо продержится. Также не стоит забывать, что елка "пьет" много воды, поэтому ее надо регулярно подливать, чтобы она не засохла.