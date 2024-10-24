Чим замінити вершкове масло у випічці: список продуктів, які не зіпсують смак

Напевно в кожної господині бувало таке, що під час приготування випічки, вдома закінчувався один з основних інгредієнтів – вершкове масло. Якщо в майбутньому ви зіткнетеся з такою проблемою, то переживати не варто, оскільки масло можна замінити іншими продуктами.

Для багатьох це може бути несподіваним, втім вершкове масло можна замінити, пише Kitchen Aid. Масло робить випічку ніжною й надає їй особливого смаку, втім є кілька інших продуктів, які зроблять смак випічки ідеальним.

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Маргарин

Замість масла можете сміливо брати маргарин, який виготовляється з рослинної олії й має смак вершкового масла. Маргарин має високий вміст води, тож може надати тісту м’якшу консистенцію. Для випічки треба взяти таку ж кількість продукту, скільки й масла мало бути по рецепту.

Рослинна олія

Замінником масла є оливкова, кокосова чи кукурудзяна олія. На 100 грамів вершкового масла потрібно взяти 80 грамів замінника.

Гарбузове чи яблучне пюре

Пюре з гарбуза – це смачна та поживна альтернатива вершковому маслу. Гарбуз надасть солодкості, яка й необхідна випічці. Яблучне пюре підійде для брауні, печива, тістечок чи навіть хліба. Класти пюре треба вдвічі менше, ніж вершкового масла.



Гарбузове пюре заміняє вершкове масло / Фото Pexels

Грецький йогурт або сметана

Якщо для приготування випічки потрібно взяти розтоплене вершкове масло, то пропорція йогурту чи сметани буде такою самою. Йогурт має бути виключно грецьким, без цукру та ароматизаторів.

Сир

Маскарпоне, вершковий сир чи рікота здатні замінити вершкове масло в багатьох рецептах. Додавати їх треба до випічки в тій кількості, скільки потрібно було масла. Перед використанням сиру рікота, його треба процідити, щоб в тісто не потрапило багато рідини.

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Банан

Цей фрукт здатен надати випічці солодкого й фруктового смаку. Використовуйте банан для тортів, кексів чи печива. Банан треба заміняти стількома грамами, скільки й мало бути масла.