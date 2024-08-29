Кисневий порошок на всі випадки життя: як ним правильно користуватися

Не завжди звичайний порошок може впоратися зі складними плямами на одязі. Часом не допомагають навіть багаторазові прання чи спеціальні засоби від плям. Втім господині вже давно користуються кисневим порошком і заявляють, що він здатен вивести будь-які плями.

Окрім того, він чудово підходить для очищення кухонних поверхонь, миття посуду та навіть дезінфекції приладів.

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Що таке кисневий порошок

Кисневий порошок складається з перкарбонату натрію – екологічних та безпечних для людини білих округлих гранул. Вони без запаху та добре розчиняються в гарячій воді.

Як користуватися кисневим порошком

Господині спочатку використовували кисневий порошок лише для прання, а тепер застосовують для різних цілей. Найчастіше його купують для відбілювання речей і видалення плям з одягу. Порошок чудово підходить для ручного чи механічного прання у пральній машинці.

Щоб позбутися сильних плям на одязі, у пральну машинку треба додати 3 ложки кисневого порошку у спеціальний відсік.

Для ручного прання вистачить 1 – 2 ложки засобу разом з пральним порошком. Засоби треба розвести у гарячій воді та залишити речі на кілька годин. Після цього вбрання треба випрати, як зазвичай.

Щоб вивести забруднення, кисневий порошок треба нанести на забруднену ділянку та залити гарячою водою. Одяг залишіть на кілька годин, а тоді промийте під проточною водою та виперіть у пральній машинці.

Кисневий порошок здатен чудово впоратися із плямами від зеленки, йоду, крові, смоли, слідів трави чи навіть олії. А от на білих речах він прибирає сірі чи жовті сліди.

Важливо пам’ятати, що ефект від кисневого порошку можна отримати лише тоді, коли його треба розвести в гарячій воді. Його дія починає активізовуватися від 40°C, а забруднення виводяться при температурі 60-95°C.

Для чого ще використовують кисневий порошок

Кисневий порошок використовують для миття посуду в посудомийній машині, для дезінфекції унітазів, дитячих горщиків, душу, ванної чи раковини.

Також кисневий порошок підходить для миття плит і кухонних поверхонь, видалення пригорілої їжі, миття холодильників та мікрохвильовки, видалення жиру та миття духовок.



Кисневий порошок допомагає відмити поверхні / Фото Pexels

Щоб скористатися ним, треба всього лише розвести у гарячій воді, а тоді губкою чи ганчіркою мити поверхні. Господині стверджують, що кисневий порошок справді здатен відчистити та очистити поверхні.

Важливий момент! Кисневий порошок не можна використовувати для шовкових, вовняних чи шкіряних речей. Ним також не можна мити лінолеум, лаковані, фарбовані чи поліровані поверхні й алюміній.