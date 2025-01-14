5 несподіваних місць у домі, які можна почистити звичайним лимоном

Лимон – це фрукт, який знайдеться практично в кожному холодильнику. Але годиться він не тільки для додавання у чай, але й для прибирання в оселі.

Якщо ви плануєте проводити ретельне прибирання у домі, для цього зовсім необов'язково купувати чимало різноманітних засобів для чищення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Цілком достатньо буде і звичайного лимона, що можна знайти на полиці холодильника.

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Обробні дошки

Лимони – це чудовий варіант для чищення обробних дощок. Ви можете використати лимон для того, аби видалити плями з дощок та дезінфікувати їх. Якщо ж ви хочете справді добре очистити дерево чи пластик, перед натиранням потрібно додати ще трохи солі.

Та майте на увазі, що крупна сіль діє краще, аніж дрібна та йодована, яка використовується для приправлення їжі.

Крани

Лимонний сік може неймовірно швидко впоратися з неприємними плямами від жорсткої води, що з'являються на змішувачах та душових лійках. Спершу потрібно вичавити сік лимона та залити його у пляшку з пульверизатором. Після цього забризкайте змішувачі, залиште на кілька хвилин та змийте.



Кран можна помити лимоном / Фото Pexels

Раковини

Для якісного очищення раковин у ванній та на кухні вам потрібно змішати сіль та лимонний сік. Але коли мовиться про очищення нержавіючої сталі, сіль краще не брати – вона може залишити неприємні подряпини на матеріалі.

Мікрохвильова піч

Ви й не здогадувалися, скільки насправді бруду може ховатися у вашій мікрохвильовій печі, адже весь жир прихований за закритими дверцятами, і безлад можна ігнорувати досить довго.

Та впоратися із брудом без зайвих зусиль можна дуже просто за допомогою лимона. Просто наповніть миску водою та додайте кілька скибочок лимона. Грійте у мікрохвильовці протягом кількох хвилин – тепло послабить бруд, і його буде дуже легко видалити. Якщо ви дійсно хочете продезінфікувати свій прилад, додайте у воду оцет.

Каструлі та сковорідки

Прибрати бруд з каструль може бути складно, але точно не неможливо – і для цього варто скористатися лимоном. Якщо на них залишився також нагар, можна додати трохи солі чи навіть харчової соди, а після цього залити усе соком та якісно потерти.