Для того, щоб підтримувати дім в чистоті, вам насправді не потрібно використовувати багато інструментів та дорогих матеріалів. Цілком достатньо того, що вже є у вас вдома.

Зубна щітка може бути надзвичайно корисною не тільки у гігієні, але і в прибиранні дому. Тож якщо ви ще не викинули свою стару зубну щітку, нею може відчистити складні куточки вашої квартири, до яких важко дістатися іншими інструментами.

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Затирка для плитки

Затирка – це та частина ванної кімнати, яку досить складно відчистити за допомогою звичайної губки. Та це не значить, що її потрібно залишати брудною. Натомість ви можете скористатися старою зубною щіткою та відчистити усі шматочки бруду, які потрапляють на плитку та залишаються там.

Ювелірні вироби

Прикраси можуть додати яскравих елементів до вашого образу, але якщо довго їх не чистити, яскравість втрачається. І для того, щоб швидко повернути ідеальний вигляд своїм улюбленим персням, підвіскам та сережкам, вам потрібно скористатися звичайною зубною щіткою.

На відміну від жорстких губок та щіток, вона не залишить подряпин на тонкому металі.

Плями на одязі

Можливо, ви ще ніколи не витирали зубною щіткою плями на одязі, але це саме час почати це робити. Річ у тому, що деякі плями можуть бути дуже стійкими, тож ви можете скористатися зубною щіткою та оцтом для того, щоб швидко запрати пляму.

Особливо корисною зубна щітка буде у випадку, якщо ви працюєте зі складними плямами – наприклад, з жиром.

Взуття

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Не все взуття можна і потрібно кидати до пральної машини, але й відмовлятися від чищення повністю не варто, адже це тільки призведе до того, що ваше взуття виглядатиме неохайно. Натомість ви можете скористатися точковим чищенням за допомогою щітки.



Взуття можна почистити старою зубною щіткою / Фото Pexels

Пральна машина

Вам може здатися, що зубна щітка занадто маленька, аби відчистити усю пральну машину, і матимете рацію. Втім, зубна щітка буде надзвичайно корисна під час чищення прокладок, дозаторів та фільтрів у пральних машинах із переднім чи верхнім завантаженням.