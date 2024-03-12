Содою можна чистити не все: ось 5 місць, де її не варто використовувати

Харчова сода – це натуральний і здебільшого ефективний засіб для очищення. Втім, це не значить, що він підходить для усіх ділянок і об'єктів.

Деякі із засобів для кулінарії, що зберігаються у вас в коморі, можуть також допомогти і в інших аспектах господарства та стати природними засобами для чищення. Дуже часто використовують оцет та харчову соду, адже цими засобами ви можете очистити фактично будь-що у вашому домі. Втім, не все варто чистити содою.

Цікаво Цей лайфхак допоможе зберігати огірки хрусткими: потрібно знати

Електронні пристрої

Харчова сода – це абразивна та зерниста речовина, тож ви точно не хочете її використовувати поблизу будь-яких делікатних електронних пристроїв. Тож вам потрібно уникати використання харчової соди на комп'ютерах, смартфонах, планшетах та комп'ютерах. Абразивна текстура соди може подряпати екрани та пошкодити ваші делікатні електронні компоненти.

Деякі ювелірні вироби

Останнє, що ви хочете зробити під час чищення – це тільки сильніше пошкодити будь-які свої делікатні ювелірні вироби. Саме це може статися, якщо ви будете необачно використовувати харчову соду не там, де варто би це робити. Особливо сильно це стосується виробів із золота та срібла.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Використання соди може призвести до появи подряпин ти зняття захисного покриття. Для такої мети краще використовувати засоби для чищення, які спеціально створені для конкретного типу ювелірних виробів.

Алюмінієвий посуд

Загалом сода підходить для того, щоб з її допомогою відчищати посуд, та робити це все ж потрібно обережно. І коли мовиться про алюмінієві сковорідки та каструлі, набагато краще буде використати звичайний засіб для миття, а не соду, адже вона може вступати у реакцію із поверхнею, і потенційно призвести до зміни кольору.



Деякий посуд не варто чистити содою / Фото Pexels

Кам'яні стільниці

Якщо у вас на кухні є стільниця із натурального каменю, скоріш за все, вона буде дещо більш пористою, ніж інші поверхні у вашому домі. Тож вам варто уникати чищення такої стільниці за допомогою харчової соди, особливо у випадку, якщо вона має поліроване покриття.

Камінь, на диво, може бути особливо чутливим до подряпин від харчової соди. Тож перед тим, як починати миття, вам варто звернутися до виробника та дізнатися про безпечні способи чищення.

Дерев'яні підлоги

Звісно, ви не хочете, щоб на вашій дерев'яній підлозі було надто багато "хімії", втім, використання харчової соди також не буде найкращою стратегією. Тут краще використовувати тільки спеціальні мийні засоби, що призначені для такого типу підлоги, інакше ви можете випадково подряпати покриття, і приховати пошкодження буде дуже непросто.