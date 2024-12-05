6 заборонених подарунків на святого Миколая: принесуть лихо та нещастя
Традиція дарування подарунків на Миколая – приємна та довгоочікувана. Ось тільки точно не хочеться покласти під подушку подарунок, який матиме негативне значення.
В Україні святий Миколай зазвичай кладе подарунки дітям під подушку. Тільки в деяких регіонах подарунки можуть класти також і в чобітки, повідомляє 24 Канал. Ось тільки прикмети підказують, що далеко не всі подарунки є підхожими для цього свята.
Цікаво Не лише телефон: ось що можна зарядити від павербанка
Гроші
Виявляється, дарувати на святого Миколая гроші не варто, адже він вважається захисником знедолених, і такий дар буде просто недоречним. І, окрім того, чимало езотериків переконані, що такий подарунок може призвести до фінансових труднощів і в людини, яка дарує, і в того, кому гроші дають.
Втім, допускається подарунок невеликої суми грошей – у випадку, якщо дитина збирає на якусь велику мрію.
Гаджети
Свято Миколая – перш за все сімейне, покликане об'єднувати та зближувати. Деякі езотерики вважають, що дарувати телефони, планшети чи ноутбуки – не найкраща ідея, адже це порушить традицію свята.
Деякі іграшки
День святого Миколая – це добре та тепле свято, і дарувати на нього іграшкову зброю точно не варто. Тож такі подарунки краще викреслити зі свого списку покупок та відкласти до іншої нагоди.
Іграшкову зброю на Миколая дарувати не можна / Фото Pexels
Годинники
Навіть гарні та декоративні годинники як подарунок можуть передбачати негативний контекст. Річ у тому, що чимало культур асоціюють з годинниками кінець дружби, стосунків чи навіть сімейних зв'язків.
Парфуми
Такий подарунок також може бути символом поганих стосунків, адже парфуми мають властивість випаровуватися, а це може означати недовговічність дружби чи кохання.
Гострі предмети
Не варто також дарувати в цей день ножі, ножиці чи будь-які інші предмети з гострим лезом. Вони начебто можуть "різати" стосунки між дарувальником та одержувачем.